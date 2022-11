Varajane lumesadu sundis osa­vallad hädalahendust kasutama

Raul Vinni

HARDA ROOSNA

Talihooldeperiood algab mõnes osavallas alles 1. detsembrist ja nii tuli esimene lumi kümme päeva varem kui ette nähtud.

Kuigi Riigi ilmateenistuse andmetel oli pühapäeva hommikul lume paksus Hiiumaal vaid viis sentimeetrit, oli tegelikkus palju lumisem. Esmaspäeval näitas lumekaart Ristnas juba 13 sentimeetri paksust lumevaipa.

Üks hommikune bussiga Paopelt Kärdlasse töölesõitja, kel abikaasa parajasti mandril, oli natuke murelik, et kui päevaga lumelisa veelgi tuleb, kes siis lükkab lahti tema kõrvalise kodutee.

Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste ütles, et praegu ei tegele lume lükkamisega Paope kandis mitte keegi. „Hange alles lõppes, lepingud on sõlmimisel,“ ütles ta ja lisas, et lükkajad pole ka oma tehnikat jõudnud veel ette valmistada. Talihooldusperiood algab 1. detsembril, seni lahendatakse mured jooksvalt ja lumelükkamist tellitakse vastavalt vajadusele. „Kui on mõni konkreetne koht, kus lund lükata vaja, tuleks sellest märku anda,“ soovitas ta osavalla poole pöörduda.

Hädaabi läks käiku

Emmaste osavalla vanem Tiit Reha rääkis, et neil oli lund oma 10–15 cm.

Emmaste Kommunaali (EMKO) mehed olid juba pühapäeva päevast hilise õhtuni lund lükkamas, töö jätkus esmaspäeva varahommikul kella neljast.

Lepinguid talihooldepartneritega osavald veel sõlminud pole. „Mul oleks lepingud juba olemas, aga esimese hanke tühistasime, kuna hinnad olid nii kõrged,“ selgitas osavallavanem. Teisel hankel tulid hinnad tunduvalt alla, kolmapäeval käivad lepingud vallavalitsuse laualt läbi ja siis on valla kolmele hoolduspiirkonnale hooldajad olemas. „Seni lükkavad lund kaks EMKO traktorit, võibolla mõni asi võtab kauem aega lihtsalt,“ vabandas osavallavanem.

Head tavad ja normaalne elu

Käina osavallal on talihooldelepingud sõlmitud. Nelja piirkonna peale on kaks hooldajat, rääkis haldusjuht Tõnu Koppel. Sel aastal teevad talihoolet samad ettevõtjad, kes varasematelgi aastatel. „Aga olgu see veebruaris või praegu – kui selline kogus korraga maha tuleb, siis võtab lükkamine natuke aega,“ ütles Koppel. Käina kandis olid lumerohkemad Männamaa ja Lelu piirkonnad. Käinas oli tuisanud ja ehkki seisundi­taseme järgi oli seal lumelükkamisega alustamiseks veel 24 tundi aega, lubas Koppel, et kindlasti alustatakse varem. „Head tavad ja normaalne elu on ka tähtsad,“ põhjendas ta.

Lund õieti polegi

Pühalepa osavalla vanem Liili Eller ütles, et neil sadas esialgu vähe, pühapäeval lund õieti veel polnud. „Kui lund tuleb rohkem, oleme kohe valmis reageerima,“ ütles Eller.

Talihooldehanke võitsid tema sõnul kohalikud ettevõtjad, kes piirkonna teid hästi tunnevad. Pühalepa vallateed on talihooldeks jagatud kolmeks piirkonnaks ja ka hooldajaid on kolm. Osavalla haldusjuht Argo Valgma ütles, et lepingud on koostööpartneritele juba välja saadetud.

Pühalepas algab talihoolde periood samuti 1. detsembrist ja kestab 1. aprillini. „Vajadusel on lepingu­partnerid valmis lepingut pikendama ja ka varem või hiljem lund lükkama,“ selgitas Valgma.

Kärdla osavalla haldusjuht Marko Ranna rääkis, et Kärdlas algas talihoolde periood juba 1. novembrist. Hooldusleping ASiga Tariston on Kärdla tänavate hooldamiseks sõlmitud. Ainult Kärdla keskväljakut hooldab osavald ise.

Hiiumaal riigimaanteid hooldava Warren Safety juhataja Tiit Ploom ütles, et nemad peavad talihooldeks valmis olema aastaringselt ja tõi näitena, et ka maikuus võib vahel lumi maha tulla. Ametlik talihoolde­periood on 1. november kuni 31. märts ja eile hommikul oligi riigimaanteedel väljas juba hulk lumetõrjega ametis teemasinaid.