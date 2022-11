Vallavalitsus kaalus lasteaia kohatasu tõstmist kahekordseks

PIRET EESMAA

Vald on pöördunud lasteaedade hoolekogude poole plaaniga, tõsta lasteaia kohatasu kolmekümnelt eurolt kuuekümne peale. Põhjuseks hinnatõus ja õpetajate palgatõus.

Lasteaia kohatasu on Hiiumaal 30 eurot, teise lapse eest 25 eurot. Kolmanda lapse pealt tasu maksma ei pea. Valla esialgne plaan, millega lasteaedade hoolekogude juurde mindi, oli tõsta kohatasu alates uue aasta 1. jaanuarist 60 ja teise lapse eest 40 euro peale.

„See andnuks eelarves olulise omatulude kasvu,“ ütleb vallavanem Hergo Tasuja. Tulusid on juurde vaja nii suuremate elektri-, kütte- ja toidukulude katteks kui ka õpetajate palgatõusuks. Lisaks riikliku palgatõusuga seotud lasteaiaõpetajate tasu tõusule, on vald tulevasse aastasse planeerinud ka 20% palgatõusu abiõpetajatele ning köögipersonalile.

Hoolekogud tõmbasid pidurit

Suuremõisa lasteaia hoolekogu on vastanud vallavalitsusele, et kuigi kohatasu tõus on kulude kasvu arvestades mõistetav, tundub 100% hüpe siiski liig. Soovitatakse see ajatada paari-kolme aasta peale. Kärdla lasteaia hoolekogu teeb ettepaneku, siduda lasteaia kohatasu kehtiva miinimumpalgaga. „Alates 2019. aastast kehtib Hiiu vallas kohatasu, mis arvutuslikult moodustab ca 6% sama aasta miinimum­töötasust – leiame, et see protsent võiks sellisena säilida ja kohatasu summa muutuda koos miinimumpalgaga,“ seisab Kärdla lasteaia hoolekogu kirjas vallavalitsusele.

Roman Lukas, mereväekapten reservis, Kärdla lasteaia hoolekogu esimees lisab, et Hiiumaa on eesti kõige madalama keskmise sissetulekuga vald, kus kogu valda peavad üleval ca 2000 töölkäijat, kes reeglina on lisaks ka lapsevanemad. „Me juba maksame makse, miks peaksime laste eest neid veel lisaks tasuma?“ küsib ta. Vald võiks tema meelest pere teise lapse kohatasust üldse vabastada. Ta toob välja ka, et tasuta algharidus oleks suurepärane hoob, millega noori peresid Hiiumaale elama meelitada. Kanepi vallas Põlvamaal see nii näiteks on. Naabersaarel Vormsil tuleb lapsevanemal lasteaias käimise eest välja käia summa, mis moodustab vaid 1% miinimumpalgast. Möödunud aasta novembris allkirjastatud Hiiumaa valla koalitsiooni­leppes kinnitavad Sotsiaal­demokraatlik erakond, Reformierakond ja valimisliit Ühine Hiiumaa, et on valmis koostöös riigiga lasteaia kohatasud kaotama. Lukase arvates võiks see Hiiumaal võimalik olla. „Tulevik on inimestes, mitte betoonis,“ ütleb ta.

Selgust veel ei ole

Valla hariduskomisjoni esimees ja Suuremõisa lasteaed-põhikooli direktor Antti Leigri leiab, et lasteaedade juhtidele ei ole näidatud selgeid arvutusi, mis õigustaks kohatasu tõusu või näitaks erinevate tõusu astmete kogutulu kasvu. Samuti on tema meelest ebaõiglane tõsta lasteaedade kohatasu olukorras, kus Hiiumaa lasteaedade järjekordades ootab enam kui 30 last. „Kohatasu ei pea vanema jaoks tõusma, kui valla raha kasutataks teisiti,“ ütleb ta. Leigri hinnangul on seni investeeritud liiga palju turismi.

„Tänan hoolekogusid konstruktiivse arutelu eest ja julgen öelda, et tõenäoliselt ei tõuse kuutasu määr üle 45 euro,” ütleb Tasuja. „Aga milline saab olema täpne kohatasu, selle otsustab volikogu.“