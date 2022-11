Vald Kärdla spaakinnistut soodushinnaga kätte ei saanud

HARDA ROOSNA

Keskkonnaminister Madis Kallas vastas eitavalt Hiiumaa vallavalitsuse taotlusele võõrandada Kärdla linnas Sadama tn 35 asuv ärimaa vallale otsustuskorras alla hariliku väärtuse. Ühe põhjusena märkis minister, et puudub info kinnisasja arendamise ajakava ja vallavalitsuse järgmiste tegevuste kohta selle osas. Keskkonna­ministeeriumi hinnangul ei ole omandiõigus takistuseks, leidmaks koostööpartnerit, kes kinnistule spaa rajaks. Samas ei kavatse riik kinnisasja võõrandada avalikul enampakkumisel, vaid see jääb valla jaoks reservi. Menetlusega saab jätkata kohe pärast seda, kui vallavalitsusel on teada, kuidas, kellega koostöös ja mis ajaraamistikus kinnisasja arendama hakatakse.

Vastab Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja:

Kas ministri kiri on piisav tagatis, et kinnistut ikkagi spaa ehitamiseks kasutada saab?

Tuleb riigi esindajaid ning nende kirja pandut uskuda. Planeeringu kohaselt ongi tegemist perspektiivse spaa või spaa-laadse projekti ellu viimiseks mõeldud kinnistuga.

Kas mõni ettevõtja on viimastel aastatel Kärdla spaa-arenduse vastu üldse huvi tundnud?

Ettevõtjad on huvi tundnud küll. Samas minul oli viimane tõsine vestlus sel teemal möödunud suve hakul. Siis algas hindade kallinemine ning sel aastal on ehitusturul ebakindlust ning hinnatõus on jätkunud. Seetõttu on huvilised hetkel hoo maha võtnud ehk täna ei ole mulle teada ühtegi partnerit, kes annaks käe, et olgu, teeme ära. Eestis on näiteid, näiteks Viljandi, kus taolised projektid samamoodi ajatatud on.

„Loome selleks tingimusi, valmistame ette keskkonna ja teeme vastavat turundust,“ on koalitsioonilepingus spaa kohta kirjas lubadus. Mida lubatust on seni ära tehtud?

Koalitsioonilepingus kirjas olev on võimalik ellu viia, kui ehitusturg stabiliseerub. Hiiumaa on kindlasti jätkuvalt populaarne koht nii siia elama asujate kui saart külastada soovijate osas.

Samas on kirjas, et vald hakkab koostööpartnerit otsima alles pärast kinnistu munitsipaal­omandisse üleandmist. Nüüd kinnistut vallale ei antud, mis edasi saab?

Partnerit ei hakka me otsima pärast kinnistu soetamist. Oleme valmis huvilisega koheselt läbi rääkima ning tegevusi kavandama. Väljakutse ongi hetke ebakindlus, mis maailmas ja ehitusturul valitseb. Sellest tingituna ei ole mõistlik ka ajakava välja hõigata, andmata aru, kas seda on võimalik täita. Ehk hetkel on meie uks avatud huvilistele ning suhtleme ise samuti eesmärgiga partner spaa rajamiseks leida.