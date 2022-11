Ukraina põgenikud ruttasid koju tagasi

Harda Roosna

HARDA ROOSNA

Tänavu märtsis kirjutasime, et esimesed Ukraina põgenikud, viis ema ja 11 last jõudsid saarele, suvest saati on nad kõik juba tagasi Ukrainas.

„Viimane pere läks augustis,“ ütles OÜ Wolkar juhatuse liige Kristjan Siimpoeg, kes Ukraina sõja­põgenikud Hiiumaale tõi. Tegemist oli Kärdla põhikooli ehitusel töötavate ehitajate pereliikmetega. Siimpoeg rääkis, et viimasteks lahkujateks olid suurima perekonna liikmed – ema ja seitse last ning vanimal tütrel juba omalgi pere – kokku 12 inimest.

Ukraina ehitajad on pärit Lääne-­Ukrainast Valgevene piiri äärest, kus seni olnud üsna vaikne. „Tollal oli teadmatus väga suur, kartsime, et Ukrainat rünnatakse ka Valgevenest,“ selgitas Siimpoeg, miks ehitusmeeste peredele kohe märtsis, kuu aega peale Venemaa rünnakut Ukrainale järgi mindi.

Nüüd pommitatakse ka Lvivi – ei tea, kui rahulik sealgi enam on, nentis ta. Õnneks elab enamus neist peredest maal, mitte linnas. See tähendab, et igaühel on kodus kartuli­põld, seapõrsas laudas ja köögiviljad keldris – nagu eesti peredel nõuka ajal, kui poest midagi võtta polnud. Mehed käisidki sügisel kodumaal kartulit võtmas. „Ütlesin neile, et parem ostke see kartul, aga ei, neile on see kartulivõtt väga tähtis,“ rääkis Siimpoeg, kes suhtleb peredega siiani. Ukrainlased helistavad ja räägivad ja kutsuvad teda muudkui külla – nad on nii tänulikud ja tahavad kuidagi oma tänu väljendada.

Tema enda jaoks oli sõjapõgenike äratoomine midagi, mis eluks ajaks meelde jääb. Eriti on meeles, kui abivalmis olid Hiiumaa vald ja hiidlased. Neid, kes sõjapõgenikke abistada soovisid, oli väga-väga palju.

Pered küll lahkusid, kuid mehed jäid tööle ja on nüüd ametis uue Hiiumaa tervisekeskuse ehitusel. Siimpoeg näitas endise polikliiniku­hoone esist, kus praegu on suur auk, milles askeldavad ehitajad. Selle augu asemele ehitatakse avar suurte klaasseintega fuajee. Maja seinad saavad uue katte ja katus läheb vahetamisele. Ja seest lõhutakse maja täitsa tühjaks, ka ruumide jaotus saab olema sootuks uutmoodi. Nagu sõda käiks üle, ainult et kõik saab uueks ja ilusaks…

Ehitajatest ainsana vahetas kellu püssi vastu Eduard, kes läks rindele sõdima, et oma kodumaad kaitsta. Küsisin, mis temast saanud on. Eduard pidi elus olema, aga mitte enam rindel. Haavata pole ta saanud, aga oli vigastanud selga ja mürsu­kaste enam tõsta ei lubata – pidi peale ravi kusagil sõjaväelaos kergemat tööd saama, vahendas Kristjan Siimpoeg.