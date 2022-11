Tõnu Soop: Laste kasvades muutub mõtteviis

Argo Nurs

HELJA KAPTEIN

Laupäeval tunnustasid ja tänasid Hiiumaa naiskodukaitsjad isasid, kes lisaks oma laste kasvamist ja arengut toetades suudavad ka kogukonnas midagi ära teha. Tõnu Soop sõnas, et ega tunnustus pole talle, vaid objektile, kes võiks ja peaks aasta jooksul seda teemat üleval hoidma. „Parem kandidaat oleks olnud see isa, kes on rohkem avaliku elu tegelane ja oskab esineda, on rohkem pildis,“ nentis ta. „Kuigi sain tunnustuse, siis olen ikka sama Tõnu, mis seal ikka muutuda saab!“

Soop lisas, et väljapoole ei pruugi alati paista, mida kodus koos lastega tehakse. „Kindlasti jääb märkamata palju isasid, kes vääriksid isadepäeval superisa tiitlit.“

Soop nentis, et kuigi laps on kodu peegel, siis saab nii mõnegi hea maneeri või tubli teadmise ka ema või vana­ema kaukasse kirjutada. „Üksinda ei saa lapsi kasvatada, emad saavad ehk suuremagi vati, mina ainult õitsen,“

lisas ta. Soop selgitas, et isa rollist pole eriti räägitud, seega ongi tarvis ka teist poolt perest pilti saada.

Aastad muudavad mõtteviisi: olulisim laste kasvamine

Esimesed aastad mudilaste eas mööduvad nii kiiresti ja seda märkad alles siis, kui lapsed suured. Soop lisas, et oma laste kasvamise ajal olid tal oma tegemised olulisemad, praegu, kui töökoormus sama, ei pea ta väljas­pool kodu tegemisi nii oluliseks: muutunud on rõhuasetus, mõtteviis. Tõnu lisas, et kõige rõõmsam on olla vanaisa. „See, et peab hommikuti liiga vara tõusma, ei kesta kaua. Oma laste kasvamise ajal ei osanud seda hinnata, vanaisana püüad maksimumi võtta.“

Isaks olemist ei õpetata, õpetajaks küll, aga isaks olemist on ta kaudselt oma isa pealt õppinud. „Enamus käitumist ja otsuseid on siiski sündinud oma sisetunde ajel,“ kinnitas ta. „Kui 80-ndatel olin pea ainuke isa lapsevankriga, siis praegu, palun väga, neid on hulga. Siiski, koolis e-päevikust on näha, et 90 protsenti kontakte on ikkagi ema omad.“

Aasta isa püüab nagu iga lapse­vanem, hoida järglasi nende ämbrite eest, kus ise solberdanud. „Vahel lasen siiski ka lastel eksida, et edaspidi samu vigu vältida.“

Tal endal on olnud valusaid vigu oma lastega, mida ei taha kohe meenutada. „Hiljem vesteldes selgus, et lapsed ei pannud neid tähelegi, aga ennast hakkas piinama, miks ma nii ütlesin. Sain kohe aru, kui öeldud, aga tegu tehtud!“

Tihtipeale püüab ta end tagasi hoida, et lapsed ei hakkaks lihtsaid asju keeruliseks või siis probleemseks mõtlema. Soop meenutas oma isa sõnu, et kuula alati, mis laps ütleb. „Kui vesi on palav, siis tema jaoks ongi palav, kuigi täiskasvanu võib teisiti arvata. Usu, mida ütleb, alati ei kontrolligi, vaid arvad, et on sobiv.“ Elu koosneb pisiasjadest. „Nagu ema ütles, tihtipeale on pisiasjad palju­ütlevamad kui kangelasteod!“