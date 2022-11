Timo Lige esitleb kolmapäeval oma esimest luulekogu

Erakogu

PIRET EESMAA

Mõned aastad peas keerelnud plaan oma luulekogust on saanud reaalsuseks. Autor ise ütleb, et kõige keerulisem oli jõuda otsuseni raamat ikkagi avaldada. Muu läks sujuvalt.

Timo Lige on pikka aega töötanud Kärdla kooli muusikaõpetajana. Lisaks sellele on ta koorijuht, laulu­kirjutaja ja pastor. Praegu töötab Toronto Eesti babtisti koguduse pastorina, kuid saab suurema osa aastaringist viibida siiski Hiiumaal ning viia jumalateenistusi läbi veebi vahendusel. Kanadasse kohapeale sõidab kolm-neli korda aastas. Osakoormusega jätkab ta ka Hiiumaa gümnaasiumi muusikaõpetajana ning nüüd on jõudnud oma esimese luulekogu avaldamiseni.

Kindlasti ei sündinud see mõte üleöö – kui kaua Sa tegelikult juba luulekogust unistad?

Tegelikult on see mõte küll küllaltki värske. Kümme aastat tagasi poleks ma iial uskunud, et minu enese­väljenduses ja ka lugemisharjumuses hakkavad sellist rolli mängima luuletused. Veel vähem oleksin uskunud, et võiksin ise välja anda luulekogu.

Ma ei tea, kas see on seotud minu vanusega, aga mida aasta edasi, seda loomulikumaks on minu jaoks muutunud enda luulekeeles väljendamine.

Hakkasin luuleraamatust mõtteid heietama umbes kolm aastat tagasi. Mõne aasta jooksul oli kogunenud kümneid riimuvaid tekste, mis ei olnud vormunud lauluks ja aina enam oli sündinud vabavärsilisi mõttekesi, mis ei olnudki mõeldud lauludeks. Nii otsustasin, et miks mitte koguda värsid kokku ja anda välja luulekogu. Tookordne Hooandja projekt raha kokku ei saanud ja nii lükkus idee teostamine edasi. Nüüd on mul sellest vaid hea meel, sest tänane luulekogu on algselt plaanituga võrreldes kolmandiku võrra paksem.

Kas see on Sinu esimene luulekogu?

See on minu esimene luulekogu. Aga kahtlustan, et mitte viimane.

Milliseid luuletusi raamatust leiab? Millest need räägivad?

Kogumik sisaldab väga erinevas stiilis ja vormis luuletusi. On mitme­leheküljelistest lugudest mõnerealiste aforismideni, vabavärsist traditsioonilisel luule rütmil rajaneva struktuuriga luuletusteni, algriimist lõppriimini, sügavast sisekaemusest humoorika keelemänguni, jaanipäeva ja viina omavahelisest suhtest sügavate isiklike palveteni. Luule­kogus on värsid struktureeritud peatükkidesse. On luuletused usust, valust, kallitest lähedastest, kodumaast, emakeelest, kirikupühadest ja armastusest.

Mis paneb Sind luuletama?

Minu esimesed luuletused sündisid, kui olin kihlatud oma tänase abikaasa Monikaga. See oli aeg, kui kirjutati veel päris kirju. Monika õppis sel ajal Saaremaal, mina õppisin ja töötasin Tallinnas. Enamus meie kirju sisaldas ka luulet, mida olime üksteisele mõeldes kirjutanud. Uuesti hakkasin luuletusi kirjutama umbes 10–15 aastat tagasi, kui püüdsin Monikale kinkida igaks jõuluks ühe armastusluuletuse. Seega armastus on olnud kindlasti üks oluline inspireerija. Aga loomulikult ka igasugused erinevad läbielamised ja kogemused. Mitmed luuletused on sündinud minu sisemistest otsimistest, kahtlustest ja valust. Aga samamoodi on mind tiivustanud kirjutama siiras rõõm ja tänutunne. Üks viimaseid avastusi on olnud see, kuidas eesti keel iseenesest inspireerib luuletama. Mulle väga meeldib luua keelega ilu, sõnamänge ja põnevaid sõnade kombinatsioone ning mõttekonstruktsioone. Ma ei tea, kas see on seotud minu vanusega, aga mida aasta edasi, seda loomulikumaks on minu jaoks muutunud enda luulekeeles väljendamine. Aina enam meeldib mulle ka luulet kuulata ja lugeda.

Kas kirjastasid oma luulekogu ise? Mis oli kõige suurem väljakutse?

Kirjastasin luulekogu ise. Oma suure panuse kogu ilmumisse andsid keele­toimetaja Ruti Nõmm, kes töötas aastaid Emmaste kooli direktorina, ning raamatu kujundaja/küljendaja ja fotode autor Päivi Palts. Eriline lisaväärtus on minu meelest see, et peaaegu kõik fotod on pildistatud Hiiumaal. Erandiks on pildid minu tütrest ja tema väikesest tütrest, mille on Keilas üles võtnud hiljuti Hiiumaa gümnaasiumi lõpetanud Krislyn Kroon. Kui midagi välja­andmisel raske oli, siis ehk lõplikule otsusele jõudmine seda ikkagi teha. Edasi läks kõik väga sujuvalt. See kogemus julgustas mind, et raamatu väljaandmine ei olegi midagi hirmus ületamatut ega keerulist.



Kas palju luulet jäi seekord ka välja?

Loomulikult jäi „sahtlisse“ ka seemet järgmise luulekogu jaoks. Raamatust jäid välja mõned luuletused, mis avastasin oma arvutist pärast seda, kui küljendaja oli raamatu sisu juba kokku pannud. Ja ka pärast luulekogu

ilmumist on juba mõndagi uut sündinud.

Mis esitlusõhtul saama hakkab ja kuidas raamatut osta saab?

Kolmapäeval 23.11 kell 17:30 tahan Kärdla Linnaraamatukogus Hiiumaa inimestele veidi jagada iseendast ja ka luulekoguga seonduvast. Loomulikult loen ka luuletusi ilmunud kogust. Esitlusõhtul intervjueerib mind raamatukogu juhataja Annely Veevo ja kuna muusikal on minu elus väga oluline roll ja eks mu lauludki ole oma olemuselt viisistatud luuletused, siis võtan kaasa ka kitarri, et mõned laulud jutu vahele laulda.

Kui kellelgi on soovi minu luule­kogu endale osta, siis kõige lihtsam tee selleks on tõenäoliselt otse minule kirjutamine (timolige@gmail.com). Oleme küll abikaasaga detsembri keskpaigani Eestist eemal, aga saan organiseerida raamatute postiga saatmise. Kärdlas on võimalik raamatut osta ka Nelja Nurga Galeriist, mis on avatud reedest laupäevani 11.00–15.00. Üle Eesti on raamatut võimalik tellida raamatupoe Logos internetipoest.