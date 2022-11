Purjetajad panustavad noortele

Argo Nurs

PIRET EESMAA

Möödunud laupäeval toimunud purjetamishooaja lõpupeol väljendati noorte purjetajate pealekasvu olulisust mitmel korral nii sõnas kui ka teos.

Lisaks komisjoni valitud isiklikele ja meeskondlikele tunnustustele, toimus Kärdla sadama ellingus kohapeal elektrooniline rahvahääletus, mille käigus tunnistati Aasta Teoks kaheksa uue paadi soetamine Dago noorpurjetajaile.

Leader projektitoetusega ning valla, spordi­kooli ja jahtklubi Dago koostöös sündinud projekt on loonud võimaluse kaasata treeningutesse Hiiumaal veelgi rohkem noori, samuti tingimused treenimiseks, liikumaks edasi järgmisesse paadiklassi.

Aasta Uustulnuka auhinna, mis selgus ka rahvahääletusel, pälvis rõivasari Hingelt Mereline, mille müügist saadud raha läheb noor­purjetajate toetuseks. Aastaga on müüdud peaaegu 200 pusa ja umbes 60 mütsi, mis liiguvad ringi Eestis, Lätis, Inglismaal, Rootsis, Itaalias, jne. Puhast tulu on projektist saadud ligi 1500 eurot. Auhinna vastu võtnud Dago jahtklubi juht Kai Kallas andis 50-eurose kinkekaardi üle noorpurjetajaile sõnadega: „Kuna kogu brändi mõte on toetada noorpurjetajaid, annan ka auhinna üle just neile.“ Sama tegi suurjahtide kategooria Aasta meeskonna tiitli vastu võtnud Olympicu meeskonna liige Meelis Pielberg 500-eurose õhtu­söögi tšekiga. Juba sügise hakul Pärnus ütles Pielberg maailmameistrivõistluste tulemuste eest tunnustust vastu võttes, et oma jahi suurest võidust rõõmustab teda hoopis rohkem see, et Hiiumaal on nii palju noori purjetajaid.

Ka Sõru merekooli vedaja Katrin Visnapuu nimetas aasta suurimaks kordaminekuks uute optimist-paatide soetamist noortele. Varasem paadipark oli tema sõnul antiikne ning nüüdseks on see leidnud koha muuseumis.

Suured on eeskujuks

Tuleviku eesmärkidest jäid kõlama noortega seotud ambitsioonid. Sven Nuutmann käis välja mõtte, tuua Hiiumaale noorte purjetamise meistrivõistlused ning Kalev Vapper arvas, et Hiiumaalt võiks välja kasvada ka olümpia­purjetaja.

Kuigi suured purjetajad tähtsustasid noori, on nende headel tulemustel eeskujuna kindlasti oma roll. Olympicu ja Matilda 4 saavutusi silmas pidades ütles Nuutmann, et mandrilt vaadates tundub, nagu Dago oleks Eesti kõige suurem jahtklubi. Vapper leidis, et kaptenid Tiit Vihul ja Juss Ojala oleksid väärt ausammast näiteks tühjaks jäänud Kivi-Jüri kohale Kärdla ring­ristmiku kõrval.