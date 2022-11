Puhume mardi- ja kadri­kommetele elu sisse

JAANA OMANN

PIRET EESMAA

Hiiumaa Muuseumi sügisene haridusprogramm kooli- ja lasteaialastele oli põimitud novembri­kuu tähtpäevade ümber. Lapsed õppisid rahvakultuuri ja harjutasid santimist. Täiskasvanuid oodatakse kadri- ja mardisandi kostüümides Pikka Majja tantsupeole.

Kui lapsed muuseumi sisse astusid, olid muuseumi töötajad Kersti Peetris, Jaanika Kuusk ja Kätlyn Kaevand juba Ingeks, Mardiks ja Kadriks ümber kehastunud. Inge juhatas lapsed hämarasse saali, süütas küünlad ja jutustas neile laua ümber istudes hingedeajast, hingedepäeva kommetest ning vanarahva uskumustest. Näiteks arutleti selle üle, mis hing täpsemalt on ja kuidas koju tulnud esivanemate hinged said kaasa aidata pere heale käekäigule. Suure­mõisa kooli õpetaja Jaana Omann ütles, et temagi õppis Inge jutust midagi uut. Nimelt kuulis ta esimest korda vanade eestlaste kombest, kus hingesant käib kodude akende taga, piilub sealt sisse ja ulub „Uu!“ ning saab selle eest pererahvalt ande, peamiselt toitu. „Tuleb välja, et meie esivanemad käitusid üsna sarnaselt nagu praegu populaarseks muutunud Halloweeni ajal koduuste taga hüüdmas käiakse.“

Inge järel jagunesid lapsed kahte gruppi. Ühed läksid Mardi, teised Kadri juurde. Kumbki santijate perepea juhatas lapsed ettevalmistusruumi, kus nad end ise santideks said sättida. Juurde räägiti santimiskombestikust ja tarkustest ning seejärel hakati kohe laule ja tantse õppima ning lepiti kokku, milliseid ülesandeid keegi täidab – kes on tohtriks ja pererahvast vihtlema hakkab, kes küsib mõistatusi ja kontrollib pererahva virkust, kellest saab mardikaru või kadrihani, kes pererahvale nalja teevad. Mis aga kõige tähtsam, millist õnne pererahvale viia, sest mardisant ja kadrisant on perele kõige tähtsam õnne pant.

Lapsed on santimas käinud küll ja lähevad edaspidigi

Kuueaastane Sirel ütles, et talle meeldis sanditamise juures kõige rohkem pererahvale seemneid pihku poetada. Nimelt õpetati muuseumis, et vana komme viljaõnne soovides teri nelja nurka põrandale lihtsalt laiali visata, ei pruugi moodsatele inimestele meeldida – parem on õnneseemned neile kätte anda. Teised Suuremõisa lapsed ütlesid, et neile see ette­võtmine väga meeldis, aga täpselt ei teagi, mis see nii tore oli. „Kõik!“ ütles Aleksi. Ja Miloone arvas, et sai palju huvitavat teada ning läheb marti jooksma küll – on ka varem käinud. Omann ütles, et muuseumi programmide puhul on eriti tänuväärne see, et lapsed saavad kohe ise kõike järgi proovida ja teadmised ärkavad läbi tegevuse ellu.

Haridusprogrammile lisaks kutsub muuseum kõiki sandikommetega kaasa lööma

15. novembri tantsuõhtule Pikas Majas, kus tantsuks mängib muusikat Hiiumaa Pilli­sõprade Selts. Kadri- või mardisandi kostüümis pääseb peole tasuta, muidu tuleb osta muuseumi pilet. Esitamisele tulevad padespann, perekonnavalss, kalamies ja teised tuntud tantsulood. Detsembri haridusprogramm keskendub jõulutraditsioonidele.