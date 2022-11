Politsei tabab Hiiumaal aina enam narkotarvitajaid

RAUL VINNI

Sel aastal on Hiiumaal kuritegude osas algatatud kolmandiku võrra rohkem menetlusi kui mullu.

Eelmisel aastal alustati Hiiumaal kuriteo osas menetlusi 59 korral, sel aastal on see näitaja juba 86. „Mõnevõrra rohkem oleme registreerinud vägivallakuritegusid,“ kommenteeris Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp. Peamiselt peab politsei sekkuma sellistel juhtudel, kus pidutsemise käigus tekivad tülid ning lõpuks lasevad pidulised rusikad käiku. Raskeid avaliku korra rikkumisi Hiiumaal sel aastal ette tulnud ei ole.

Purjus juhid

Lähisuhtevägivallast on Hiiumaal sel aastal teada antud vähem kui eelmisel. See ei tähenda kindlasti seda, et lähisuhtevägivalda vähem oleks. „Muret teeb see, et sel aastal registreeritud juhtumites on olnud kannatajateks varasemast rohkem lapsi,“ tõdes Raudsepp. Teisalt saab head meelt tunda selle üle, et korduvad juhtumid peredes on vähenenud.

Endiselt leiavad aset ka praamile kiirustamised.

Liikluses on varasemast rohkem juhtunud liiklusõnnetusi, kus alustatud on ka kriminaalmenetlust. Vigastatutega õnnetusi on juhtunud sel aastal üheksa, eelmisel aastal sama ajaga kuus. Õnnetustes on viga saanud kokku kümme inimest.

Raudsepp kirjeldas, et nendest üheksast õnnetusest kaheksa on olnud sõidukite teelt väljasõidud, kus kannatada on saanud ka autojuht ise. „Paraku on nendes õnnetustes viis sõidukijuhti olnud ka alkoholi­joobes,“ rääkis Raudsepp. Just purjuspäi sõidukite juhtimisega ongi seotud need korrad, kui liiklusega seotult alustatakse kriminaalmenetlust.

Igavene probleem liikluses on kihutajad. Nii ka 2022. aastal, mil kiiruseületajaid on Raudsepa sõnul tabatud 200, mis on veidi suurem kui eelmise aasta 186. Kihutajate arv kasvab alati suvel, mil Hiiumaal palju külalisi. „Endiselt leiavad aset ka praamile kiirustamised,“ tõi politsei­juht välja veel ühe habemega probleemi. Positiivse poole pealt on sel aastal liikluses vähenenud nende juhtide arv, kes rooli istunud ilma juhtimisõiguseta.

Palgid pandi pihta

Väikest kasvu näitavad ka varavastased kuriteod. Kasvanud on varguste juhtumid. Raudsepp tõi näiteks väiksema juhtumi, kus lahtisest autost varastati telefon, ja vastukaaluks ka suurema, kus kurikael otsustas endale võtta kellelegi teisele kuuluvad männipalgid. Politseijuhi sõnul on lisandunud ka lisaepisoode juba varem alustatud kriminaalmenetlustes. Kahel korral sel aastal on Hiiumaal mindud sõitma võõra autoga. Olgugi, et autod on üles leitud, on tegu ärandamisega.



Raul Vinni

Kelmide saagiks on sel aastal langenud 27 000 inimestelt välja petetud eurot. Summa on küll eelmise aasta 70 000 euroga võrreldes väiksem, kuid kriminaalasju on sel aastal alustatud viis, üks rohkem kui eelmisel aastalNäiteks langes ühel juhul kelmide küüsi inimene, kes tellis e-poest põllu­majandustehnikat, maksis arve, kuid kaupa ei näinud. Kahjusumma küündis 10 000 euroni. Teisel puhul tellis ettevõte kaupa ja arve tuli maksta kahes osas. Esimene osa maksti õigele kontole, kuid vahepeal tungisid kelmid arve esitaja meiliaadressile ning saatsid arve teise osa juba ise. Arved oli identsed, ainus vahe oli kontonumbris. Kaupa ostnud ettevõte sai kahju pea 8000 eurot.Politsei hoiatab jätkuvalt telefoni ja suhtlusvõrgustike kaudu tegutsevate kelmide eest, kes peale tutvuse tegemist suunavad inimest andma oma pangarekvisiite või maksma summasid olematute teenuste eest. Samamoodi tegutsevad osavalt armu­kelmid, kes pärast intiimsete suhete loomist hakkavad raha nõudma või paljastavate fotode puhul välja pressima.

Narko on peidus

Kui kunagi oli Hiiumaal unistus, et saar võiks olla narkovaba, siis tänasel päeval on saarel kasvanud märgatavalt rikkujate arv, keda on tabatud väikeses koguses narkootilise aine tarvitamiselt. Samuti on võrreldes varasemaga rohkem registreeritud narkokuritegusid ehk siis juhtumeid, kus inimene on omanud narkootilist ainet või seda koguni kasvatanud. Sel aastal on narkootikumidega seoses alustatud neli kriminaalmenetlust, millest ühel juhul oli tegemist kanepi kasvatamisega enda tarbeks, kahel juhul omati suures koguses kanepit ja ühel juhul ka amfetamiini.

Moonika Raudsepp märkis, et narko­kuritegude puhul on tegemist peidetud kuritegevusega, millest üldjuhul info politseini ei jõua. Seega sõltub narkokuritegevusega võitlemine suuresti sellest, kui palju politsei ise sellesse panustab. „Saan öelda, et sel aastal oleme varasemast rohkem narkokuritegude avastamisse panustanud,“ kinnitas politseijuht.

2022. aasta on Moonika Raudsepa sõnul olnud ka kriiside lahendamise aasta. Aasta alguses tuli veel tegeleda koroonakriisiga, seejärel rände­kriisiga. Politsei andis oma panuse ka suvel Hiiumaa rannikut tabanud reostuse likvideerimisel.

Kärdla politseijaoskonna juhi sõnul võib öelda, et Hiiumaa on jätkuvalt turvaline koht elamiseks ja politsei pingutab, et liikluses oleks vähem joobes ja kihutavaid auto- juhte ja et keegi ei peaks kannatama vägivalda.