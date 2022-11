Peeter Rebase soolokontsert kutsub looduse-, muusika- ja tunnetemaailma

Henrik Kuusk

Peeter Rebane on Hiiumaal sündinud ja ütleb, et see on üks püha paik. Laupäeval esineb ta Hiiumaa muuseumi Pikas Majas soolo­kontserdiga, mil nimeks ISE ja osa sellest on ka suvel Soela väinal kajakiga seigeldes filmitud video.Enda sõnul jõuab ta Hiiumaale kahjuks vaid mõned korrad aastas, kuigi talu on endiselt Hausmal lennu­jaama lähedal alles. ISE soolo­albumi sünni kohta ütleb Rebane: „Kõik algas sellest, kui kord loodusesse uitama minnes võtsin fotoka asemel kaasa kitarri ja luuperi, et ümbritsevat jäädvustada.“ Oli talv ja kätel hakkas ruttu külm, nii et selleks, et pala, mis hiljem sai nimeks Orpheus, üldse valmis saaks, pidi telki peitu pugema. Kuigi esimene soololugu on pärit talvest ja külmast, siis ülejäänud lood samal albumil, mis ka Kärdlas esitamisele tulevad, on seotud erinevate aastaaegade, inimsuhete ja muude tundeliste teemadega.Kontsert algab kell 17 ja avatud on kohvik, kuid tegemist ei ole kohviku­melu taustalaulu kontserdiga, vaid pigem süvenemist nõudva ja mõtisklema kutsuvaga. „Kui kõik läheb hästi, paneb mu muusika kuulaja millestki mõtlema ning ehk juhtub lausa, et inimesed tahavad pärast jääda juttu ajama – mõnikord on see nii läinud,“ ütleb Rebane. Muusika kuulamiseks ei ole tema sõnul vaja mingit erilist oskust, ainult tahet kontserdile tulla. Sellegi­poolest on tal Pikas Majas kavas muusikapalasid väikeste pajatustega illustreerida. „Kirjeldan natuke seda, mida neid lugusid luues mõtlesin või tundsin,“ selgitab Rebane. „Ma arvan, et see saab olema üks mõnus ja hubane, novembri õhtusse täiuslikult sobiv kontsert.“Viimati külastas Rebane Hiiumaad Kassari Haridusseltsi juubeli ajal septembris, kui koos Lauri Saatpaluga avas sealses rahvamajas Eesti väikseima kaubamaja nimega D1.

PIRET EESMAA