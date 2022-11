Päikese­­saarele päikese­energia

Nädala kokkuvõte Hiiumaa uudistest: hiidlased on vaesed, ettevõtetes hakatakse koondama, lasteaia kohatasu tõuseb 100% ja lennuk tegi hädamaandumise. Ja siis veel öeldakse, et Hiiumaal uudiseid pole. Näe, ei mahu ühte lehte äragi!

Häid uudiseid on ka. Kasvõi see, et lennuki­asi oli valehäire. Aga kohe päris hea uudis on, et Elektrilevi avaldas hanketeate Hiiumaa elektritootjatele täiendava salvestus­mahu tekitamiseks, et talletada energiat, mis mikrotootjatel suvel päikesepaisteliste tipptundide ajal üle jääb. Esimest korda üritatakse Eestis võrgu tugevdamise asemel lahendada probleemi salvestustehnoloogiaga ning kui kaabli vedamine mere põhjas võtaks mitu aastat ja mitu miljonit eurot, siis akupank võiks valmis olla juba järgmisel suvel.

See on tõesti suur asi. Muidu oleme praegu olukorras, kus inimesed ja ettevõtjad on palju teinud, et päikesesaarel kasutataks päikese­energiat, aga lõpuks saame toad soojaks ja valgeks ikka Narvas põlevkivi põletades, sest päikest kogu aeg ei ole. Salvestustehnoloogiaga saaksime suvel talletada päeval toodetud päikeseelektrit, et kasutada seda öösel ning talvel varuda odavamate tundide elektrit, et mitte maksta kallist börsihinda. Loodame, et hankele tuleb pakkujaid ja hea plaan tõe­poolest teoks saab.

Hiiumaa akupanga plaan on üsna kindel sõnum ja samm selle poole, et päikeseenergia on tulnud, et jääda. Rohepöördest praegu rääkima ei hakkagi, sest see sõna on muutunud nii laetuks, et mõni majapidamine võiks sellest ehk kogu oma elektri saada. Üha enam tundub ka, et taastuvenergiast võib

hakata rääkima kui lihtsalt tulevikust.

Piret Eesmaa