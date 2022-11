Omadega merepoole

Vahepeal oli nii, et olid otikas ja opakad ja mõni üksik purjetaja ka. Näiteks Juss. Ja oli ka Orjaku, kust on välja kasvanud näiteks Sven Nuutmann. Sõrule aga sõitis veel neli-viis aastat tagasi Anni Rätsep svert selgas bussiga. Aga nüüd on nii, et on suur ja uhke Kärdla sadam, kuhu mahub ellingu kõrvale lausa helikopteriga maanduma ja ilcad ja Orjakus maailma ilusaim väikesadam ja Sõrul merekool, kuhu lapsed ei mahu vaat et äragi ja sadam, kuhu purjetatakse vähemalt kaks korda aastas muusikafestivalile. Ja nii on ka, et unistame olümpiapurjetajast! Äge.

Äge on, kui meri on valgeid purjekaid täis ja et purjetama tullakse tervete peredega. Ja äge, et valitakse purjekad, mitte mootorpaadid. Ja et mandrile paistab, nagu Dago oleks kõige suurem jahtklubi Eestis ja et selle lipu all sõidetakse ja võidetakse maailmameistrivõistluseid. Ja äge, et üks neist kaptenitest on seesama Juss, kes purjetas juba siis, kui opakad lebasid otikas põõsa all. Kui sellisest algusest saab maailmameistrivõistlustele, siis algusest, milles tegutsevad praegused noored, võib olümpiavõitjaks saada küll. Vabalt.

Ja üks asi on veel hästi äge. Et me oleme jälle omadega merepoole ja purjetajaid on järjest rohkem ja see pisik muudkui paljuneb nii suurte kui ka väikeste seas. Mõtlen, et… Selleks, et maailma paremini mõista, peabki ju vahepeal ära käima ja mõnes mõttes on samm kai pealt merele ju sama suur kui sõit Euroopast Aasiasse.

PIRET EESMAA