Ollima kuivati jäi müümata

Erakogu

KADRI TAPERSON

Kuivati on aastaid olnud põllumeeste kasutuses ja vajab rekonstrueerimist, mis tähendab, et ostja peab ka remondi­kuludega arvestama. Osavald ei saa ise otsemüüki teha ega ka enampakkumist korraldada, sestap tehti Hiiumaa valla volikogule ettepanek korraldada enampakkumine. Ettepaneku kiitis heaks ka osavallakogu. Hiiumaa volikogu septembri istungil esitas volikogu liige Inge Talts enne heakskiitvat otsust küsimuse, miks kuivatit põllumeestele ei müüdud. Osavallavanem Tiit Reha vastas, et seda ei peetud otstarbekaks.

Osavallakogu liige Eiki Nestor ütles Hiiu Lehele, et osavallavanemal Tiit Rehal oli seoses kuivati müügiga põllumeestele tingimusi ja nõudeid, aga kuna nendega n-ö hakkama ei saadud, siis otsustati siiski enam­pakkumine korraldada.

Tiit Reha tingimuste esitamist ei kinnitanud ja ütles, et enampakkumine korraldati sellepärast, et müük oleks aus ja läbipaistev ning kõigil soovijatel võimalus enampakkumisel osaleda. Ka ei sobinud osavallale põllumeeste pakutud hind.

Kaarel Niit ütles, et põllumehed pakkusid ostuhinnaks 30 000 eurot ja oli juttu ka võimalusest maksta see kahes osas. Ostusoovi avaldas Emmaste Põld TÜH juba eelmise vallavalitsuse ajal.

Hoonestatud tootmismaa oksjon Osta.ee keskkonnas alghinnaga 40 000 eurot kukkus läbi. Oksjon lõppes 24. oktoobril ja pakkumisi ei tulnud. Tiit Reha kinnitas, et Ollima kuivati läheb uuesti müüki.