Noored tahaksid Hiiumaale tulla juba täna – kui leiduks sobiv töö ja kodu

Erakogu

BIRGIT REMIKÜLLParempoolsed

Räägin isiklikust kogemusest – Hiiumaad ei ole tingimata tarvis atraktiivsemaks muuta. Hiiumaa on juba praegu ülimalt võluv ja unistuste koht elamiseks. Noorte perede jaoks on pudelikael mujal.

Minu laste juured on Hiiumaal ja mitte lihtsalt mõne kauge vanaonu juured, vaid meie laste vanaisa, vanavanaisa, vanavanavanaisa, vanavana­vanavanaisa – kõik on elanud terve elu Hiiumaal. Unistame meiegi Hiiumaale tagasi kolimisest ja oleme otsustanud, et ühel päeval seda teemegi. Tegelikult oleme valmis astuma seda sammu kohe täna, aga…

Ausalt öeldes tahaks ka Hiiumaal elades saada Tallinnaga võrreldavat palka, et säilitada senine elukvaliteet, seda enam, et tegelikult on saarel elamine võrreldes mandriga kohati isegi kulukam. Tööpakkumisi aga on saarel hetkel täpselt üks – kassapidaja toidukaupluses. Eks seal ole oma põhjus, miks suhtelise vaesuse määr on Hiiumaal lausa 31,6%, olles ainult

Ida-Virumaast grammike paremas seisus. Võrdluseks, kogu Eesti peale on see 22,8%.

Heakene küll, meil on tegelikult vedanud – hea planeerimise korral suudaksime ka oma senise tööelu korraldada nii, et peaksime nädalas vaid korra-paar Tallinnas käima ja ülejäänud aja saaksime vajadusel töötada kasvõi Hiiumaalt. Aga…

See omakorda eeldab väga häid ühendusi. Kiire ja ülikiire interneti olemasolu on muutunud pea sama elemen­taarseks vajaduseks kui soe tuba ja kraanist voolav vesi. Oluline on ka usaldusväärne praami- ja lennuühendus. Ja siis veel see murelaps elekter. Kõrgete hindade juures tahaks ju isegi panustada elektri tootmisse, aga kahjuks pole see täna Hiiumaal võimalik.

Muidugi, saarele kolimiseks on vaja ka kodu. Ikka ja jälle kirjutab mõni mandrikas sotsiaalmeedias, et armus Hiiumaasse ja sooviks ülejäänud elu saarel veeta, aga kahjuks pole sobivat eluruumi leida. Pakkumisi on nii vähe, et tundub, et saarel on karudega ka parem seis kui noortele peredele sobiliku kinnisvaraga.

On ju Hiiumaa Tartu ja Harjumaa kõrval ainus maakond, kus viimase 10 aastaga on rahvaarv tõusnud. Jah, kõigest 0,2%, aga igal pool mujal see langeb. Mure pole Hiiumaa atraktiivsuses, lahendamist vajab aga ühenduste, töötamisvõimaluste ja elukohtade küsimus.