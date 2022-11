Nokk kinni, saba lahti

Alati on halb olla olukorras, kus sa näed, et midagi on vaja teha, aga see elluviimine onkeeruline. Seda enam, kui sa pead käituma kellegi teise otsustamise järgi. Õpetajate palgatõus kohaliku omavalitsuse vaatest just nii paistabki.

Usutavasti ei kahtle keegi, et õpetajate palka tuleb tõsta. Pole vast ühtki erakonda, kes seda enda kontole kirjutada ei tahaks. Koalitsiooni­läbirääkimistel on õpetajate palgatõus alati üks põhiküsimusi. Nendesamade erakondade esindajad istuvad laua taga ka kohalikes oma­valitsustes. Ka Hiiumaal. Seega oleks patt nuriseda. Ise tahtsime.

Kuid kui nüüd palka tõstetakse, tunnistavad omavalitsused, et olukord on keeruline. Ja kindlasti ongi. Õpetajate palgaga on seotud paljude valla süsteemis töötavate inimeste töötasu. Väikestes koolides, mida on ääremaadel rohkem, maksab vald õpetajatele riigi toetusele veel pealegi. Elekter ja küte kallinevad, inflatsioon kappab edasi kui aru kaotanu.

Igal pool on raha puudu.

Selles valguses tekib küsimus, kas palgatõus peab ikka olema nii järsk, mida pea 24% kindlasti on. Riigi jutt, et tulumaksu laekumine kasvab ju ka ja sellest saab abi, tegelikult päris lõpuni ei päde. Puudu on ikka. Minnes sammhaaval, oleks omavalitsustel lihtsam. Kuid mis sa teed, valimiste kevad on ees. Tähtis aeg vajab suuri otsuseid.

Raul Vinni

1412 €

õpetajate palga alammäär praegu 1749 € õpetajate palga alammäär järgmisest aastast 1117 € Hiiumaa keskmine palk (2022. aasta II kvartal)