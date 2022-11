Moodustati Leluselja looduskaitseala

Valitsus kiitis heaks keskkonna­ministeeriumi ettepaneku, moodustada Leluselja looduskaitseala.

Pressiteates märgitakse, et Leluseljal kasvav mets on kõrge looduskaitselise väärtusega vana loodusmets, lisaks vajavad täiendavat kaitset sealsed I ja II kaitsekategooria taimeliigid.

Moodustatava kaitseala pindala on 5,4 hektarit ja tegu on riigi­omandis oleva metsamaaga.

Oluline muudatus on seotud tsoneeringu muutmisega.

„Varem piiranguvööndina kaitse all olnud ala, kuhu jääb vana­mets koos seal kasvavate I ja II kaitse­kategooria taimeliikide kasvu­kohtadega, tsoneeritakse sihtkaitse­vööndisse, kuna piirangu­vööndi kaitsekorraga ei ole võimalik nende loodus­väärtuste kaitset tagada,“ märgitakse teates.

Edaspidi on kogu kaitsealal majandustegevus, loodusvarade kasutamine ja sõidukitega sõitmine keelatud. Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd, veekogude loodusliku veerežiimi taastamine ning teatud ehitus- ja hooldustööd.

Leluselja looduskaitseala asub Hiiu maakonnas Käina osavalla Lelu külas.

