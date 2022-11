Millist energiat peaks tootma ja kasutama Hiiumaa aastal 2030?

ANTTI LEIGRIHiiumaa Vallavolikogu liigeKeskerakond

Harin ennast, lugedes Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimehe Arvi Hamburgi seisukohti, keda mitmeid kordi selles arvamusloos tsiteerin.

Esitatud küsimusele vastates peame arvestama, et Hiiumaa Vallavolikogu enamus võttis 18. märtsil 2021 vastu „Hiiumaa energia- ja kliimakava 2030”, mis peaks panema paika plaani ja andma vastused energiaküsimustele Hiiumaal. Kirjeldatud kava kohaselt seab Hiiumaa vald oma eesmärgiks vähendada aastaks 2030 maakonna süsinikuheidet 40%, võrreldes aastaga 2018. Kuidas see samm mõjutab Hiiumaa ette­võtjaid, kes loovad ja pakuvad töökohti, on omaette küsimus. Lisaks ütleb Maailma­panga koostatud statistika, et Eestis tekib aastas inimese kohta 14 tonni CO2-te (www.kliimamuutused.ee).

Arvi Hamburg pakub CO2 kartmise asemel välja: „Üks lihtsamaid tehnoloogiaid, mida täna võiks ja peaks tegema, on mitte kütuse põletamise keelustamine, vaid CO2 kokku korjamine, et teha sellest sünteetilisi kütuseid ja muud. Seda ütles Endel Lippmaa 45 aastat tagasi.“

On täiesti selge, et me ei saa oodata aastat 2030, vaid tegutseda tuleb kohe, sest praegune elektriturg ei toimi nii, nagu tarbijad Hiiumaal ja Eestis sooviksid – kõrge hind takistab majanduse arengut ja inimesed on kodudes raskustes. Eesti Teaduste Akadeemia energeetika­nõukogu esimees ütleb, et tänane päev-ette või päevasisene turg on üles ehitatud minimaalsetele muutuv­kuludele. See pole investeeringuid kunagi soodustanud ega hakka seda ka tulevikus tegema.

Keskerakond on toetanud uuenduslikke lahendusi Hiiumaa energeetikas konkreetselt viimastel aastatel. Eraldatud on vahendeid Hiiumaa autonoomse energia salvestusega paviljonide ja elektrijalgrataste rendivõrgustiku arendamiseks. Samuti otsustati Jüri Ratase ja Jaak Aabi algatusel Tuuletornile

lisaraha eraldada, lootuses, et

sealgi lisaks muudele tegevustele arendatakse taastuvenergia kasutusele võttu.

Nüüd selgub, et see raha on ära kulutatud teadmata millele. Samuti tõmmati vallavalitsuse heakskiidul maha plaan Hiiumaa spordikeskuse katusele rajada päikesepark.

Aastal 2030 tuleb Hiiumaal kasutada energiat, mis on tarbijale mõistliku hinnaga. Arvestama peab, et Eestisse rajatud ja rajatavad taastuv­energia tootmisüksused vajavad juhitavaid võimsusi ja salvestusvõimekust. Ei saa nõustuda loogikaga, et näiteks tuulepargist toodetud elektri müüme odavalt Euroopa võrku ja ostame Eestile sealt kallima hinnaga tagasi.

Vajame kahte plaani, ühte kiiret ja teist pikka, et leida lahendused süvenevale elektri­kriisile. Just nendega tegeleb Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson, kes meie viimasel kohtumisel aasta tagasi küsis: „Kuidas läheb Hiiumaal?“ Meie põgusas mõttevahetuses nõustus ta, et lahendused peavad välja töötama teadlased ja valdkondade spetsialistid, keda poliitikutel tuleb mitte ainult kuulata, vaid ka nende soovituste kohaselt tegutseda.