Millist energiat peaks hiidlane tootma ja kasutama 2030. aastal?

Erakogu

Reformierakond on alati toetanud elektri tootmise üle­minekut taastuvallikatele, nagu seda sätestab ka riigi energiamajanduse arengukava. Kuna Eesti tingimustes on see praeguste võimaluste juures seotud põhiliselt päikse- ja tuuleenergiale ning sealtkaudu vesinikuenergiale üleminekuga, siis on need ka Hiiumaa jaoks väga sobivad lahendused.Energia tootmisest aga veelgi olulisem on see, et Hiiumaa suudaks end igal hetkel ise maksimaalselt kohapeal toodetud energiaga varustada. Selleks tuleb renoveerida ja tugevdada kohalikud alajaamad nii, et need oleksid võimelised vastu võtma igal hetkel kohapeal toodetud energiat ja selle kas otse võrku andma või seda ka salvestama. Just sellest osas olen isiklikult teinud head koostööd Elektrilevi juht­konnaga, et Hiiumaa saaks salvestusseadmed, mis võimaldaks u 250 väiketootjal enda toodetud energia võrku edastada.Viimane positiivne uudis selles vallas on, et eelmisel nädalal tehti nn akupanga hange riigihangete registris avalikuks ja kui kõik õnnestub, peaks uusi väiketootjaid olema võimalik võrku ühendada juba järgmisel kevadsuvel.Teine teema, mille eest on seisnud nii Reformierakond kui mina, on, et juba lähi­aastatel saaks Hiiumaa Soela väina uue merekaabli, mille abil saab Hiiumaa juurde nii võrgukindlust kui omatootmise võimekust. Kas selles osas on perspektiiv positiivne.Need meetmed on lähi­aastatega täiesti reaalsed ja annavad umbes 500-le elektri väiketootjale Hiiumaal võimaluse oma päiksepaneelid võrku ühendada. See oma­korda annab nii odavama elektrihinna kui ka võimaluse igal kodanikul oma investeeringut kiiremini tagasi teenida.Pikemas perspektiivis on aga Hiiumaale väga kasulik ühineda Lääne-Eestis toimuvate arengutega tuuleenergia tootmises, sest sealt saadav kasu on Hiiumaa inimeste jaoks vägagi muljetavaldav. Ühest küljest tekivad seeläbi mitmed-kümned töökohad, mis omakorda toovad saarele investeeringuid. Teisalt võttis Riigikogu sel suvel vastu seaduse muudatuse, millega osa elektrienergia müügihinnast tuleb automaatselt kohalikule kogukonnale tagasi. Hiiumaa jaoks tähendaks see praeguste energiahindade juures kuni 4 lisamiljonit aastas. See on reaalne kasu, mis on meil võimalik oma elukeskkonna parendamiseks pöörata.