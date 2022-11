Millist energiat peaks hiidlane tootma ja kasutama 2030. aastal?

Erakogu

Kui naljaga pooleks – siis ikka ja ainult head energiat!

Hiidlane on energiline eurooplane. 2030. aastal jätkuvalt positiivselt laetud, avatud maailmale ja soojust kiirgav, omades tähtsaimat energiaallikat – südame­tunnistust ja mõistuse häält.

Aga teema on väga tõsine. Energeetika ja energiajulgeolek on Eesti ja Euroopa ja terve maailma üks suurimaid väljakutseid. See puudutab kõiki meid, nii riigi, saare kui ka pere tasemel.

Meil on soojustatud kodud ja kodusoojus. On metsa- ja puiduenergia. On tuul, päike ja maasoojus. 2030. aastaks me kaardistame ja võtame jõukohaselt kasutusele kõik oma taastuvad energiaallikad, mis meil on ja ka need, millest hetkel vaid unistame. Tuumaenergia töö­rühma vahearuande (ERR Toomas Pott 17.10.2022 AK) kohaselt võiks Eestis 2035. aastal valmida esimene 3+ põlvkonna tehnoloogia 300 MW moodulreaktor, mis minu nägemuses asub Euroopa energiasaarel – Hiiumaal, näiteks Lehtmas.

Meie oma juhitavaks energia­ressursiks on metsadest saadav taastuv puiduenergia. Omaette küsimus on see, kuidas me seda juhime – kas samal ajal maanteel 90 km/tunnis autot juhtides; kas meie suurimas tõmbekeskuses Kärdla City-s soojuselektrijaama juhtides; kas vahetades oma juhitava energia näiteks norrakate juhitava hüdroenergia vastu. Igatahes sellest iga-aastasest taastuvast 600 000 GigaDzaulist kasutame 2030. aastal sooja saamiseks oma tarbeks ikka vaid maksimaalselt 20%.

2030. aastal on meie kodud paremini soojustatud. Me kasutame 25 korda rohkem maasoojust. Igal 10ndal katusel on päikesepaneelid, jättes põllu-ja heinamaad looduse mitmekesisusele. Meie ja meie sõprade ahjud on soojad. Meil on prantslaste tuuma- ja norrakate hüdro- ning ikka-veel-meie-Ida-Virumaa-põlev­kivivalgus. Sulev M ja Toomas K (nimed muudetud) toodavad maailma parimale piimale ja veele lisaks biogaasi. Ehituseks kasutame rohkem puitu, salvestades aastasadadeks CO 2 (süsinik­dioksiidi). Spordihiidlased laadivad rattaid, jagades powerit lebohiidlastele. Me ei ole energiatsivilisatsiooni nn „DEAD END“ – me oleme tähtis osa Euroopast.

Kokkuvõtteks, eelmine, vanem põlvkond annab vaba, uuendustele avatud keskkonna – Hiiumaa – üle uuele, järgmisele põlvkonnale.

Juba järgmise, 2023. aasta riigi­eelarves on Isamaa müksanud mitmeid algatusi, mis toetavad energeetikavaldkonda. Põhieesmärk on kiirendada planeeringute protsessi, et ettevõtjad ei peaks uute tootmisvõimsuste­/lahenduste arendamist ootama 10+ aastat, lisaks eraldatakse järgneva kolme aasta jooksul elamufondi energiasäästlikumaks muutmiseks vähemalt 315 miljonit eurot, see on väike samm kaasaegse elukeskkonna arendamise suunal, kuid suur mükse meile kõigile.

Meil on ees raske, kuid huvitav teekond tänasest päevast 2030. aasta poole. Iga samm on MEIE ENDI samm. Kuidas meil ka ei läheks, kindel on see, et särtsakas hiidlane laeb igas mõeldavas tulevikus oma sooja huumoriga üksteist, oma sõpru ja külalisi.

Head särtsu!