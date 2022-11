Miks on Hiiu Lehe esi­kaanel mingi ukraina küla

PIRET EESMAA

Uudised Hersoni vabastamisest tõid rõõmusõnumi ka Reigi rannarootslaste järeltulijaile. Gammalsvenskbys, hiiurootslaste külas, heisati Ukraina lipp. Hiiu Leht on olnud kontaktis Sofia Hoasiga, kes kirjutas laupäeval, et tal on rõõmupisarad silmis.

Gammalsvenskby võib tunduda kohutavalt kauge. Peaaegu 2000 kilomeetrit Reigist ja ligi 300 aastat ajast, mil rannarootslased siin elasid.

Aga „Näkimadalad“ ei tundu kauge. Isegi kui ammu loetud, siis üsna lähedased on need mälupildid Getterist ja Clemetist ja kõigist teistest, kes siin oma õiguste eest võitlesid ja tähtsat paberit taga ajasid, ent lõpuks siiski vankri järel ritta pidid võtma ja Ukraina poole kõmpima hakkama.

Ekraanikuva

Kui muidu veel jääb üks asi kuidagi kujutlus­pildiks ja teine mingiks teiseks eluks, siis üks pilt, üks vana foto, koos pildiallkirjaga toob selle kõik koju.„Lagunenud majades, poriste teede ääres, elavad Dagö saarelt välja aetud rootslased, kes asusid siia elama 1780. aastatel. Majades räägitakse väga vana rootsi keelt. Seintelt vaatavad vastu pildid Rootsi kuningast ja kuningannast. Kuidas on siia ära eksinud tükike Rootsi aja­lugu? Uusikaupunki rahuleppega loovutas Rootsi kuningas koos Viiburi, Ingerimaa ja teiste aladega Venemaale ka Eesti, sealhulgas Öseli ja Dagö saared.“Korraks tundub, et need näod seal pildil ongi need inimesed sealt „Näkimadalatest“. Ja siis ei olegi Gammalsvenskby enam nii kauge. Natuke isegi nagu tükike Hiiumaast.