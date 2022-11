Meretuul ja päikesepaiste annavad elektri

Erakogu

MARKO KAASIKErakond Eestimaa Rohelised

Kas olete silmitsenud umbes 20 meetri kõrgusi kõrgepinge­liini maste kilomeetri kauguselt? Nad on näha, aga ei domineeri maastikus. Samamoodi paistavad 200 meetri kõrgused tuulikud 10 kilomeetri kaugusel merel. Veel kolm inimpõlve tagasi ei olnud kõrgepingeliine maastikku risustamas, aga nüüd oleme kõik nendega harjunud. On aeg ehitada tuulikud merre, kus tuuled on tugevamad ja püsivamad. Senised ranniku tuulepargid kujutavad endast alles esimest arglikku, vähem investeeringuid nõudvat sammu taastuvenergia teel.

Eesti rannikumere tuule­energia potentsiaal on 24 tera­vatt-tundi aastas, millest umbes kolmandik paikneb Hiiumaa rannavetes – aasta lõikes saaks Hiiumaa toodanguga katta kogu Eesti tänase vajaduse. Ehitades lisaks mere­tuuleparkidele välja mõned hüdrosalvestusjaamad geoloogiliselt sobival Soome lahe rannikul, saab katta paaripäevased nõrga tuule lüngad. Pikemalt tuleks talvel tuulest puudu vaid kord mõne aasta jooksul. Suvel on tuuled nõrgemad, aga päikest rohkem – rajades tuule- ja päikeseparke õiges proportsioonis, saab elektrit aasta läbi. Hiiumaa on õnnistatud ka päikeseenergiaga, sest keset jahedat merd on suvel vähem pilvi, kui päikese käes soojeneva mandri kohal.

On oluline, et kohalik kogu­kond saaks tuulikutest materiaalset kasu – Eesti seadusandluses on juba ette nähtud omavalitsuste eelarvesse makstavad tasud. Teiseks peab olema kindel reegel, et ajuti ette tuleva energiapuuduse olu­korras kaetakse alati esimesena kohalik vajadus. Hiiumaa tarbimine moodustab vaid väikese osa siinsest energia­ressursist.

Ukrainas puhkenud sõja taustal mõtleme, kui haavatav on meie elektritootmine. Otse idapiiri ääres paiknevad põlevkivielektrijaamad saab purustada suurtükitulega Venemaa territooriumilt. Tuumajaama betoonseinad pakuvad kaitset terroriakti, kuid mitte kindlustuste hävitamiseks mõeldud raketi eest. Aga hajutatud taastuv­energia tootmist distantsilt hävitada on väga kulukas – selleks peaks iga üksikut tuulikut tabama täppis­rakett.