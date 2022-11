Lennuki hädamaandumine: „Kas nüüd ongi kõik?“

Piret Eesmaa

Teisipäeva hommikul kell 7.15 väljunud lend Tallinn-Kärdla jõudis kesta vaid napid viis minutit, kui süttis häiretuli ning lennukil tuli lennujaama tagasi pöörduda. Pärast põhjalikku ülevaatust tuli välja, et tegemist oli valehäirega.

Lennuki pardal oli 6–7 reisijat, üks neist Hiiumaa ametikooli õpilane Gerli. Ta eelistab Hiiumaale reisida lennukiga, sest nii saab esmaspäeva õhtu Tallinnas perega veeta, ent jõuab teisipäeval ilusti tundide alguseks kohale. Gerli istus esimeses reas, otse pilootide seljataga ning nägi väga lähedalt, kuidas muutus nende olek, kui hakkas põlema häiretuli. „Nad olid ilm­selgelt pinges, kuid tegutsesid enesekindlalt ja teadsid väga hästi, mida teha,“ kirjeldas Gerli.

Lennukil tuli teha nii-öelda kannapööre ehk nina kiiresti lennujaama poole tagasi pöörata ja kiiresti laskuda. „See oli päris ebamugav tunne,“ ütles Gerli. Esimest korda elus tundis ta lennukis hirmu, kuigi lennanud on omajagu. Korraks tabas ta seljataha vaatava piloodi pilku ning enda sõnul mõtles, kas nüüd ongi kõik.

Rahu, ainult rahu

Lennuk maandus siiski turvaliselt ja lennuväljal ootasid neid päästjad. Esimene küsimus lenduritelt oli: „Kas me põleme?“ Juhtpaneelil süttinud tuluke oli parema mootori tulekahju märgutuli ja piloodid olid terve aja taevas tegutsedes arvanud, et lennuk võib põleda.

Transaviabaltika esindaja Rene Must ütles, et pärast maandumist tehti lennukile põhjalik, kuus tundi kestnud ülevaatus ning ühtegi viga ei tuvastatud – tegemist oli valehäirega. Ülevaatuse käigus vahetati siiski välja juhe, mis häiretulele infot annab. Must ütles, et pärast ülevaatust tiirutas lennuk veel 20 minutit Tallinna kohal, et saaks olla täiesti kindel, et kõik on korras. Juba sama päeva õhtul kell 17 väljus lennuk graafikujärgsele lennule.

Gerli koos ühe teise reisijaga, kellel mõlemal oli lennukis ka pagas, said oma kohvrid pagasi­lindilt kätte. Maandumise järel oli neile soovitatud pöörduda lennujaama infosse, et teada saada, mis saab edasi, ent nad tahtsid jõuda Hiiumaa bussile ning võtsid ise lennujaamast takso. Taksole istusid nad 7.49 ja kell kaheksa olid juba bussijaamast välja sõitvas bussis.

„Ma tundsin küll hirmu, mis on loomulik, aga usaldasin täielikult piloote,“ ütles ta loo kokkuvõtteks ja plaanib reedel lennukiga ka Tallinnasse tagasi sõita.