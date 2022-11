Lasteaiakoht kui kohaliku arengu nurgakivi

Erakogu

AIVAR VIIDIKKärdla osavalla vanem

„Mitmed aastad on Kärdlas olnud lasteaiakohtade põud. /—/ Samas pole vallavalitsus teinud ühtegi sammu, et olukorda kiiresti lahendada. Kui öelda, et viige oma lapsed iga päev Kärdlast Kõrgessaarde, pole see kindlasti lahendus.“ Nii kirjutasin voli­kogu esimehena Hiiu Lehes veidi rohkem kui aasta tagasi. Ja sain nii vallavanemalt kui lasteaia juhatajalt vastuse, et kõik on korras, kõik saab lahenduse ja Kärdla lasteaias kohtade puudust pole.

Praeguseks on seis paraku selline, et Kärdla lasteaias oli mõned nädalad tagasi reaalselt ukse taga kuus ja ootelehel 33 last. Ning juhataja saadetud kiri, mis algas sõnadega „Tungiv vajadus“, viitas sellele, et juba praegu on sõimesoovijaid rohkem kui kohti, samas avaldusi saab esitada maikuuni. Sellelt pinnalt võiks võtta veelgi kriitilisema hoiaku, aga ega see olukorda lahenda.

Positiivse poole pealt tunnen suurt heameelt koos kõigi nende 305 lapse vanemaga, kelle järelkasv Hiiumaa lasteaedades sirgub. Sest just teie loote meie tulevikku. Ja just sellist tulevikku on Hiiumaal arenemiseks kõige enam vaja. Et sünniks järelkasvu, kes täidaks lasteaiad, sealt koolid ja töökohad ning viiks elu edasi. Oleme juba aastaid tagasi seadnud valla arengukavas ees­märgiks 10 000 elanikku. Kahtlemata on kõige jätkusuutlikum tee selle eesmärgini jõudmiseks evolutsiooniline ehk meil peab olema süsteem, mis toetab nii arengut kui rahvastiku kasvu.

Oleme aastaid õigusega rääkinud Hiiumaast kui parimast elukeskkonnast endale ja kasvukeskkonnast lastele nii looduse kui turvalisuse poolest. Paraku on viimasel ajal liiga sagedasti üks klots tervikust puudu jäänud – töökoht on, elamine on, aga lasteaed on täis või asub kümnete kilomeetrite kaugusel.

Tõsi on see, et lasteaiakohtade põud ei ole kõikjal. Hiiumaal on kuus lasteaeda, millest pooltes ehk nii Emmastes, Käinas kui Kõrges­saares on vabu kohti. Samas Suuremõisas, aga eriti Paladel ja Kärdlas on kohad täis ja saba piltlikult öeldes uksest välja. Nagu öeldud, on Kärdlas ootelehel üle 30 ja Paladel üle 20 lapse.

Millest see tuleb, on keerukas öelda. Palju on kiidetud Palade lasteaia kodusust, samas on ilmselt üheks kaalukamaks teguriks lasteaiakoha valikul lisaks elu­kohale lastevanemate tööga seotud logistika.

Siit järeldus, et lasteaiakohtade planeerimisel tuleb analüüsida nii olemasolevate kui ka loodavate töökohtade paiknemist. Näiteks Kärdlasse rajatav riigimaja, mis toob riigi töökohad veelgi enam pealinna kokku. Või ka uus kool, kuhu suure tõenäosusega õpilasi lähiaastatel pigem ikkagi juurde tuleb kui vähemaks jääb. Seega ei kao vajadus Kärdla lasteaia­kohtade järele kuhugi.

Lisaks on veel üks auvõlg, mis

vallal Kärdla lasteaia ja lastevanemate ees on. 2019. aasta mais loobus vald Kärdla lasteaia plaanitud remondist ja seega ka kaasrahastusest. Põhjenduseks nii liiga kallis hind kui ka hoone põhiplaani säilimine, mis ei oleks andnud soovitud arengut nii sisus kui kvaliteedis. Ei ole põhjust seda otsust tagantjärgi kritiseerida, seda enam, et koos sellega sai koalitsioonis tehtud otsus, et vana hoone remontimise asemel rajatakse Kärdlasse uus lasteaed.

Nüüd, üle kolme aasta hiljem ja teades nii lasteaiakohtade vajadust kui samas valla finantsvõimalusi, teeb see lubadus rahutuks. Kehtivas eelarve­strateegias on Kärdla lasteaiale kuni 2026. aastani ette nähtud 700 000 eurot, mille eest uut ja kaasaegset hoonet kindlasti ei ehita. Ehk auvõla täitmise vahele jäävad juba kahed valimised. Loodan, et kohalikud kaaspoliitikud selle taaga raskust täiel määral tunnetavad.

Siiski on vaja pikkade plaanide kõrval leida ka kiireid lahendusi. Loo alguse juurde tagasi tulles ei saa Palade ja Kärdla lasteaia

kohtade puuduse lahenduseks ka praegu olla laste viimine näiteks Kõrgessaarde. Kasvõi seetõttu, et väikelastega seotud ootamatused võivad vanemaid tabada igal hetkel ja nõuda kohest sekkumist. Vaevalt, et keegi praegustest vanematest oleks nõus ka nõukogude­aegse kolhoosilasteaia korraga, kus isegi see, kes üle tee elas, viidi esmaspäeva hommikul ukse vahelt sisse ja reede pärastlõunal võeti taas vastu.

Selle asemel oleme lasteaia, kooli kui valla haridusjuhtidega leidmas lahendusi, et sisustada täiendav lasteaiarühm Kärdla/Palade piirkonda. Usun, et see on koos spetsialistidega võimalik ja annab meie lastevanematele positiivse sõnumi. Vaevalt, et keegi meist tahaks, et Hiiumaa kuvandi hulka kuuluks see, et ilus jutt peresõbralikkusest saab otsa hetkel, kui saabub teade, et „tore, et tulite, aga lasteaiakohta meil teile pakkuda pole“.