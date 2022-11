Kärdla tennisehall sai tunnustuse

Erakogu

PEEP LILLEMÄGI

Hiiumaa Spordi­­keskuse Tennisehall pärjati Tenniseliidu poolt riigi aasta parima taristuarenduse tiitliga.

„Klubile on see puhas rõõm,“ ütles Hiiumaa Tenniseklubi juht Tanel Malk, lisades, et valminud tennisehall on hea näide sellest, kuidas koos mõeldes ja tegutsedes saab ka Hiiumaal teha häid asju, mida peetakse kogu Eestis oluliseks.

„Treeningutel osalevate laste arv on halli valmimise järel jõudsalt kasvanud. Sügisel alustas üle 20 täis­kasvanud algaja tennise kursusi. Klubi kalender on täis talviseid üritusi, mis varem olid taristu puudumise tõttu olemata ja mis toovad sügis-­talvel Hiiumaale külalisi üle Eesti. Siia lisanduvad veel laste- ja täiskasvanute laagrid, mida korraldavad teised klubid,“ rääkis Malk.

2023 suvi Kärdla tenniseväljakutel on tänaseks välja müüdud, kuna tennisehalli näol on laagerdajatele olemas „vihmakindlustus“.

„Tänada tahaks ka. Sportland, Nike, Baltcap, Pristis, Balbiino ja nende taga olevad Anti Kalle, Peeter Saks, Indrek Sepp ja Enn Kunila toetavad Hiiumaa laste trenne spordi­keskuses. Ja tänada tahaks kõiki klubiliikmeid, kes seda süsteemi vabatahtlikena püsti hoiavad. Meid on tänaseks üle 80,“ ütles Tanel Malk Hiiumaa tennise positiivset hetke­seisu kokku võttes.

Sellel nädalavahetusel Kärdlas tennist mänginud Riin Liplik ütles, et kolm-neli korda aastas korraldatakse sõpruskonnaga Hiiumaal tenniselaagrit, kaasates ka kohalikke klubiliikmeid. „Organiseerime nii, et katsume kõik teenused võtta Hiiumaalt – toidud, majutuse ja muu, et jätta raha ka kohalikule kogukonnale, Hiiumaa tennisereis on alati mõnus ja oodatud, oleme väga õnnelikud, et Hiiumaal selline tennisehall on,“ lausus mandrilt Hiiumaale tennist mängima tulnud naine.