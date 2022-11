Kärdla Põhikooli uues hoones algab õppetöö 9. jaanuaril 2023

Teisipäevases Hiiu Lehes ilmunud ja Hiiumaa investeeringuid käsitlenud artikli täienduseks anti Hiiumaa vallavalitsusest teada järgmist.

Arhitekt Kaire Nõmm ütles, et ehitaja alustab ehituse üleandmist 15. novembrist, kuid annab asjad üle kolmes osas, kuu aja jooksul. Viimane osa sh välialad antakse üle 16. detsembril. Kasutusloa menetlemine algab juba sel nädalal, kui ehitaja esitab taotluse. Sisustamine algab paralleelselt ehituse üleandmisega alates 15. novembrist. Sisustushanke lepingute tähtajad on 31. detsembril.

Osavallavanem Aivar Viidik: „Minu poolt on kooli juhile läinud korraldus – kool peab suutma kolida nii, et õppetöö algaks uues koolimajas pärast jõuluvaheaja lõppu ehk 9. jaanuaril. Kooli poolt infot, et nad seda ei tee, ei ole tulnud.“

Koolimaja maksumus koos sisustusega on 8 miljonit eurot. Riigi toetus selles projektis on algusest peale olnud 3,4 miljonit.

PEEP LILLEMÄGI