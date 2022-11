Kalandussektor saab üle 5 miljoni euro erakorralist abi

„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava“ seirekomisjoni 10. novembri istungil kiideti heaks erakorralised toetusmeetmed, teatas maaelu­ministeerium.

Sõjast tingitud negatiivsete mõjude leevendamiseks on plaanis hüvitada nii elektrienergia hinna tõusu kui ka traalpüügil kasutatava kütuse hinnatõusu.

ASi Hiiu Kalur juhatuse liige Urmas Reimann kinnitas, et see on nende ettevõtte jaoks hea uudis: „Kütuse hinna tõusuosa kompenseerimine on meie ettevõttele abiks, sest traalpüügil on kütusekulu üks suurimaid kulukomponente.“

Traalpüüdjatele on kütuse hinna tõusuosa kompenseerimiseks ette nähtud kokku 2,18 miljonit eurot, ühe taotleja kohta maksimaalselt 500 000 eurot. Kalatöötlejatele ning vesiviljelusega tegelevatele ettevõtjatele on elektri hinna tõusuosa kompenseerimiseks ette nähtud kokku 2,87 miljonit eurot, ühe taotleja kohta maksimaalselt 200 000 eurot.

Hüvitiste perioodiks on aja­vahemik 1. märtsist kuni

31. detsembrini sel aastal. Hüvitise taotlus­voorud on kavas avada 2023. aasta veebruaris-märtsis.

Toimetaja HARDA ROOSNA