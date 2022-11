Jahipidamine on osa elust kooskõlas loodusega

Peep Lillemägi

PEEP LILLEMÄGI

Igal sügisel saabub Hiiumaale sadu jahituriste, kes on tänu­väärseks klientuuriks saare majutus­asutustele, kust suvekülalised lahkunud.

Nende liikumisest annavad tunnistust Prantsuse, Hispaania ja Itaalia numbrimärkidega autod saare teedel ja kaugusest kostvad püssipaugud. „Lõuna-Euroopa jahimehed tulevad Hiiumaale vähemalt nädalaks, lühemaks ajaks nii kaugele sõita pole eriti mõtet, peamine nende huvi on sügisene linnujaht,“ rääkis Hiiumaa Jahimeeste Seltsi juhatuse liige Andres Onemar.

Hiiumaa on Euroopas hinnatud jahipiirkond. Peamiselt rajatagused jahimehed annavad saare turismile ligi 2000 ööbimist aastas. 2021. aastal käis Hiiumaal linnujahil 274 välis­riigi kodanikku, sealhulgas Hiiumaa Jahimeeste Seltsi kaudu 207 inimest. 2022. aastaks oli oktoobri lõpu seisuga väljastatud Hiiumaale 237 välisriigi kodaniku jahidokumenti, sh Hiiumaa Jahimeeste Seltsi kaudu 212.

Keskmiselt lastakse üks lind päevas

„Läbi aastate on üks väliskülaline küttinud meil siinviibimise jooksul kokku keskmiselt 3–7 metskurvitsat (rahvakeeli neppi) ehk keskmiselt üks kurvits päevas,“ rääkis Onemar. Metskurvitsat lasti 2021. aaastal Eestis kokku 3158 isendit, sellest Hiiumaal 1363, Saaremaal 817 ja Pärnumaal 626. Eestis on neid linde pesitsemas 30 000–40 000 paari.

„Lastakse peamiselt rändel olevaid linde oktoobris ja novembris. Enne kevadjahi keelamist rohkem kui kakskümmend aastat tagasi lasti neid ka palju, aga laskjad olid oma jahimehed,“ ütles Onemar.

Sinikael-parte lasti Eestis 4253, Hiiumaal 143, Tartumaal 536, Saare­maal 510, Läänemaal 623, kõiki pardiliike kokku Eestis 7421 ja hanesid 4176. Kormorane lastakse Eestis ligi 700 aastas. Rändel olevad haned ja kured kahjustavad Hiiumaa põldudel umbes 400–500 hektari jagu vilja. Nii on linnujaht paljuski ka vajadus.

Ulukeid on Hiiumaal palju

Hiiumaal on Eesti teiste maakondadega võrreldes kõige rohkem metsa ja suhteliselt vähe inimesi, kes elavad peamiselt rannikul. Keset saart on metsik loodus, sealhulgas rohkesti loomi. Aga suurulukitega pole meie saar alati olnud nii asustatud nagu praegu. Põdrad ja hundid tulid Hiiumaale uuemal ajal tagasi aastal 1957. Kümme aastat hiljem jõudsid metssead, hirved alles seitsme­kümnendatel.

Onemar rääkis, kuidas jahimeeste jaoks on jaht lisaks hobile ka kohustus maaomanike ja riigi ees. Ulukite arvu kasv on olnud plahvatuslik ja loom võtab toitu sealt, kus on ohutu ja kerge. Noor mets ja põld on neile parimad söögikohad, mis metsaomanikku ja põlluomanikku rõõmsaks ei tee. Võrdluseks tõi Onemar Soome, kus jahimees maksab riigile ressursimaksu ja ulukite tekitatud kahju hüvitamise kohus on otse riigil. Eestis toimub see jahimeeste ja maaomanike vaheliste kokkulepete korras.

Onemari sõnul on jahimeeste suhted saare maaomanikega lugupidavad. Kui on jahihooaeg, siis kinnistute omanikke teavitatakse ja oma kinnistul saab jahti ka keelata. „Sellisel juhul ei ole maaomanikul muidugi ka mõtet rääkida metsloomade tekitatud kahjude hüvitamisest,“ lisas ta. Ulukid ja koerad muidugi kinnistute piiridega kursis ei ole ja liiguvad ikka seal, kus liiguvad.

Kommenteerides ideed Hiiumaa riigimetsadesse rahvuspark asutada, juhtis Hiiumaa jahimeeste juht tähelepanu sellele, et rahvusparkides on jahipidamine enamasti lubatud, kuid metsateede, -kraavide ja -sihtide jaoks, mida kasutavad paljud, võib see tähendada riigipoolse hoolde olulist vähenemist. Ka väljaspool teid liikumine on piiratud.