Hiiumaale tuleb Euroopa esimene discgolfi siserada

Peep Lillemägi

MTÜ Viscosa Kultuuritehas juhatuse liikme Marco Pärteli sõnul on Kõrgessaare tehase müüride vahel valmimas discgolfi siserada, mis peaks olema esimene oma­taoline kogu Euroopas.

„Korvid on kohal, radade plaan tehtud ja eelduslikult saab mängida juba sellest laupäevast,“ rääkis Pärtel. Kõrgessaare raja teeb ainulaadseks asjaolu, et katuse all ja müüride vahel on tegemist siserajaga, kus saab ala harrastada ka talvel. „Sellisena võib see olla terves Euroopas ainulaadne,“ lausus mees, viidates Eesti discgolfi harrastajatelt kuuldud arvamusele, et nemad siserada kusagil näinud ei ole.

Hiidlane discgolfis maailma tippu?

Eesti discgolfar Kristin Tattar on sellel alal tänavu jõudnud maailmas absoluutsesse tippu, küllap see innustab. Aastaringse harjutamise võimalus teeb ala loodetavasti vaid populaarsemaks ning toob Hiiumaale ka hooajavälisel ajal turiste.

„Rada on kõigile tasuta kasutamiseks. Loodetavasti saame mingi hulga kettaid harrastajatele, kellel varustust veel ei ole, raja algusesse korvist võtta. Hea, kui need saavad sinna ka pärast mängu lõppu tagasi järgmistele mängijatele. Rajal on kindlasti ka veidi ohtlikumaid kohti, mis saavad olema tähistatud ja nendes alades liikumine on selgelt omal vastutusel,“ selgitas Pärtel.

Koostööettepanekud oodatud

Kuuldused, et aastaid hüljatuna seisnud kalatehase müüride vahel midagi toimub, on levinud, ja järjest tuleb ka erinevaid koostööettepanekuid. Discgolfi arendamise plaan tõi kohale ka golfihuvilised, kes pakkusid, et võiks rajada lahtilöökide harjutamise ala – range’i. Ala on avastamas käinud kunstnikud, nende siht on 2024. aasta suvi, kui Hiiumaal tähistatakse kunstiaastat.

„Olen väga tänulik, et meie esitatud taotlus kultuuritehase teatriala arendamiseks pälvis Hiiumaa valla kaasava eelarve hääletusel toetuse. See on usaldus, mida püüame õigustada,“ lausus Marco Pärtel lõpetuseks ja kinnitas, et kultuuritehase arendamisega liigutakse soovitud tempos edasi.