Hiiumaa kultuurikeskuse tarvis ideid Viimsist ja Mustamäelt

Peep Lillemägi

PEEP LILLEMÄGI

Hiiumaa kultuuriasjalised käisid eelmisel nädalal Tallinnas, et sealsete hiljuti valminud kultuurihoonete kogemuste põhjal saada selgemaks, missugune võiks olla tulevikus valmiv Hiiumaa kultuurikeskus.

Külastati Viimsi uut kultuurikompleksi Artium, mis avati augustis ja Mustamäe kultuurikeskust Kaja, mis 2019. aastast jagab hoonet Mustamäe linnaosa valitsusega.

Viimsi keskus Artium läks maksma 16 miljonit eurot ja seal on 6000 ruutmeetrit pinda. Lisaks kunsti- ja kultuuritegevustele antakse majas huviharidust. Suur saal oli samuti teisaldatavate toolidega ja multifunktsionaalne, kuid meie vaates on selle lava ilmselt liiga kõrge ja lai. Mustamäel rajati endise kino Kaja asemele täiesti uus hoone.

Kärdla kultuurikeskuse juhataja Aivi Telvik meenutas, et Hiiumaa kultuurikeskuse rajamine on saare investeeringuprioriteetide nimekirjas ja otsustatud on, et otstarbekam on siingi praegune amortiseerunud

kultuurimaja lammutada ja selle asemele uus hoone ehitada.

„Oli igati õpetlik reis, nagu me tagasi­teel praamis arutasime ja tõdesime. Fantastilised ruumid olid mõlemas nähtud keskuses. Kõrva taha panime näiteks seda, et abi- ja lao­ruume olgu pigem rohkem kui vähem. Viimsis tundus neid nappivat, Kaja keskuse huvihariduse võimalused olid aga oskuslikult lahendatud – kapi­süsteemid, multifunktsionaalsed ruumid jne. Samuti ei maksa koonerdada akustika arvelt,“ kirjeldas Telvik tekkinud mõtteid.

Hiiumaa valla arhitekt Kaire Nõmm lausus oma muljeid kokku võttes, et vajaduste põhjalik läbimõtlemine lähteülesande staadiumis on väga oluline. Vaid see annab lootust saada hästi toimiv keskus. „Hästi mõjub, kui ruumides on palju valgust, avarust ja õhku. Kuigi iga ruutmeeter maksab, tasub fuajee ja avatud alade kavandamisel panustada avarusele, kohtumiste-suhtlemise-olemise ruumi võimaldamiseks. Samas saavad paljud ruumid olla multifunktsionaalsed, kui see ette läbi mõelda. Maakonna keskuse kultuurimaja peaks kindlasti olema esinduslik ja selle tagab materjalide valik ning kujunduse kontseptsiooni selgus ja kvaliteet, mis loovad esmamulje keskusest juba välisuksel,“ selgitas arhitekt.

Kärdla linnaraamatukogu direktor Annely Veevo lisas, et märkas, kui optimaalne ruumikasutus oli Kaja keskuses ja sedagi, et hoone kasutamist korraldava koordinaatori ülesanne oli panna logistika tööle nii, et ruumid oleksid maksimaalselt kasutuses ja ajad klapiksid. „Veel meeldis mulle huviringides osalejate kaardisüsteem, mis meenutas veidi Kärdla raamatukogusüsteemi, kus sisened oma kaardiga ja vastutad ise oma tegude eest,“ tõdes Mustamäel äratundmisrõõmu kogenud Veevo.

Lähiajal soovitakse sõnastada Hiiumaa uue kultuurikeskuse detail­planeeringu lähteülesanne ja algatada detailplaneering, mis valmiks

2023. aastal. Seejärel ja selle dokumendi

alusel saab hakata mõtlema arhitektuurivõistluse korraldamisele.