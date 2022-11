Hiiumaa kassidest. Veelkord.

KADRI TAPERSON

Vallavalitsus kirjutab kodulehel, et loomade kontrollimatut paljunemist tuleb vältida ja tuletab meelde, et iga loomaomanik vastutab looma ja tema tegevuse eest. Isased kassid tuleb ka kastreerida, et ei tekiks kodutute kasside kolooniaid.

Kasse on liiga palju

Kogenud loomakaitsjad soovitavad steriliseerimist ja kastreerimist veel tungivamalt – nimelt on kasse igal juhul liiga palju. Ehkki kassikolooniad ei ole Hiiumaalt ega mujalt Eestist kuhugi kadunud, on sama suur mure ka üksikute pesakondadega, keda leiab tee äärest ja metsast. Just neile kulub suurem osa Hiiumaa loomade turvakodu töötaja ajast. Leitud kassipoegadele ja enamasti ka nende emadele tuleb järele sõita, neile lõksud üles seada, loota, et metsikud ja poolmetsikud kiisud sinna sisse lähevad ja nad siis oma hoole alla võtta, toita, ravida, steriliseerida ning neile uued kodud otsida. Inimeste nõustamine käib muidugi kõige selle juurde.

Katkematu ja kulukas tegevus

Varjupaikade MTÜ asutustes, kuhu Hiiumaa turvakodu ja mõned teisedki varjupaigad ei kuulu, on päevas korraga tavaliselt 500 kassi hoida. Tuletagem meelde, et omavalitsus maksab ainult 14 esimese päeva eest, see tähendab seda, et peale 14 päeva tohib varjupaik kassi magama panna või siis hooldada oma kuludega edasi. Siin tulevad mängu kassiorganisatsioonid, mida on Eestis tegelikult mitukümmend koos hoiukodude võrgustikuga. Kassid on võimelised poegi saama juba väga noorelt ja mitu korda aastas. Kaudselt maksab kogu ühiskond kogu selle süsteemi kinni.

Põhjused

Miks peaks kassid “ära lõikama”? On ju olemas ka tabletid, millega nn jooksuaega edasi lükatakse, aga see pole kuigi mugav meetod ja enamus loomaarste ja ka loomakaitsjaid seda ei soovita. Ka ei pruugi tabletid kassi tervisele pikemas perspektiivis hästi mõjuda.

Lõikused mõjuvad seevastu hästi. Organismi kurnamine seoses tiinuse ja poegimisega jääb ära, teatud soodumused hilisemateks haigusteks vähenevad. Loomad on ka rahulikumad, nii isased kui emased kassid püsivad paremini kodus ja ei kakle nii palju.

Kui kasse on vähem, väheneb ka oht loodusele. Teatavasti on kass arvuliselt kõige rohkem linde hävitav kiskja. Lõikamata kasside jahiinstinkt on, muide, suurem. Kõige viimaseks, aga mitte väheoluliseks põhjuseks tuleb tuua seegi, et neid inimesi, kes kassidest natukenegi aru saavad, on väga vähe ja tavaliselt on nende kodud juba abivajavaid kasse täis. Sinna rohkem ei mahu.