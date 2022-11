Hiiumaa kaotas aastaga elanike arvus 884 inimest

RAUL VINNI

Hiiumaad oma koduks pidav tudeng, kes enamuse nädalast elab ja töötab Tartus, on rahvaloendusel kasutatud uue metoodika järgi nüüdsest ülikooli­linna elanik. Seda sõltumata asjaolust, et tema maksud laekuvad ikkagi kodusaarele ning varem võis ta ennast seepärast pidada Hiiumaa elanikuks.

Oktoobrikuises Hiiumaa vallavolikogus ütles vallavanem Hergo Tasuja: „Alustan ikkagi elanike arvust: 1.oktoobri seisuga oli meil rahvaarv 9853 inimest.“

Kõik tundub justkui loogiline. Kümme tuhat pole enam kaugel. Kuid Statistikaameti koostatud andmete järgi oli Hiiumaa ametlik rahvaarv 2022. aasta alguse seisuga 8497 inimest. Raske uskuda, et vähem kui aastaga on juurde tulnud pea 1400 elanikku. Ei olegi. Konks on selles, et Hiiumaale elukoha registreerinud inimene, kellest rääkis vallavanem, ei võrdu eelmisest aastast enam üks ühele Hiiumaa elanikuga rahvaarvu mõistes.

Erakogu

Kui keegi hakkab aastakümnete pärast uurima Eesti rahvaarvu aegrida, võib ta tausta ja konteksti teadmata 2021. aasta juures imestada, nähes Hiiumaa puhul ebatavalist allapoole suunduvat jõnksu. Ühe aastaga kukkus rahva­arv 9381 inimese pealt 8497 peale ehk koguni üheksa protsenti.Kuni 2021. aasta rahvaloenduseni arvestas statistikaamet elukoha määramisel rahvastikuregistri sissekirjutust. Kas inimene selles kohas ka alaliselt elas, ei omanud tähtsust. Nüüd on just see kõige olulisem.Põhjuseid, miks inimesed on Hiiumaale sisse kirjutatud, kuid elavad mujal, on mitmeid. Näiteks hiidlaneelab küll Tallinnas, kuid registrijärgselt on tema elukoht Hiiumaal, kus ta sündinud ja elanud. Talle meeldib see mõte, et tema maksud laekuvad Hiiumaale. Statistika aga loeb teda suure tõenäosusega pealinlaseks.Samamoodi ei õnnestu riiki ninapidi vedada, kes õpib ja töötab Tartus, kuid on ennast samuti kodukoha patrioodina Hiiumaale elama registreerinud. „Mulle on oluline, et maksud lähevad Hiiumaale, sest seal ma näen, kuidas see kohalikku elu aitab. Tartus või Tallinnas elades ei näinud ma vajadust oma kopikatega rikast suurlinna toetada,“ toob ta välja ühe põhjuse.

Raul Vinni

„On teada, et märgataval osal inimestest erineb rahvastikuregistri aadress sellest, kus inimesed tegelikult elavad. Seda eriti noorte seas,“ ütleb Statistikaameti juhtivmetoodik, miks oli vaja kasutusele võtta uus metoodika. „Statistika tegemisel peab lähtuma sellest, kus inimesed tegelikult elavad.“Rahvaarvu mõistes elukoha kindlaks tegemiseks kasutab statistikaamet nüüdsest paiknemis­indeksi nimelise metoodikana erinevate registrite andmete võrdlust (vaata lisalugu).„Inimese alaliseks elukohaks määratakse see aadress, millega tal on registrite põhjal kõige rohkem seoseid,“ selgitab Trasberg, kuhu kadus aastaga 884 Hiiumaa elanikku. Selle numbri taga peituvadki enamuses mujal elavad patrioodid, kes oma maksurahaga tahavad toetada Hiiumaad, üliõpilased või ka lihtsalt inimesed, kes lihtsalt mandril nädalate kaupa tööl käivad.Paiknemisindeksit kasutades Eesti rahvaarv ei muutu, küll aga muutuvad maakondade ja omavalitsuste rahvaarvud. Maakondade arvestuses kahaneski enim Hiiu maakonna elanike arv, mis vähenes paberil üheksa protsenti. Saaremaal oli kahanemine viis protsenti. Ülejäänud maakondadel oli miinus väiksem või rahvaarv hoopis suurenes. Tartu maakond saigi kõvasti inimesi juurde, eeldatavasti just üliõpilaste tõttu, kelle elamine vaatamata rahvastikuregistri­põhisele elukohale määrati just ülikoolilinna.Uue ja vana metoodika ebakõla torkabki eriti valusalt silma just saartel, mis tuntud suvituskohad ning mille puhul patriotismist tulenev sissekirjutuste hulk veidi suurem, kui mõnes teises Eesti piirkonnas. Selles arvestuses on Hiiumaa veel isegi kergelt pääsenud. Ruhnu kaotas metoodika­vahetusega 36% elanikest, kui nende arv kahanes 140 pealt 89 peale. Vormsi kaotas 24%, Muhu 14% ja Kihnu neli protsenti.„Statistikaameti määratud alalist elukohta kasutatakse vaid statistika tegemisel, sellest ei sõltu maksutulu laekumine kohalikku omavalitsusse,“ toonitab Terje Trasberg veelkord, et numbreid liigutatakse vaid paberil ja igapäevaselt midagi sellest teadmisest ei muutu. Juhul kui aga näiteks omavalitsuste toetusraha hakatakse määrama elanike arvu järgi, on Hiiumaal seis nukravõitu.Statistikaamet kavatseb kasutusele võetud metoodika juurde jääda ka tulevikus. „Mitu rahvaarvu on parem kui üks rahvaarv, mis ei kajasta tegelikkust selle osas, kui palju inimesi tegelikult iga päev ühes või teises omavalitsuses elab,“ on ta kindel.Tulevikus tuleb seega pöörata rohkem tähelepanu sellele, mida tahetakse teada ja mis infot edastada. Ametliku rahvaarvu, mida kasutavad ka rahvusvahelised andmebaasid, paneb kokku Statistikaamet. Ennast Hiiumaale elama registreerunute arvu saab aga teada rahvastikuregistrist.

LISALOOD

Kuidas saab teada, kes kuskohas elab?

Selleks, et teada saada, kas inimene elab Hiiumaal või hoopis kusagil mujal, kasutab Statistika­amet paiknemisindeksi metoodikat.

Paiknemisindeks on mõeldud, vastamaks kahele küsimusele: kus inimene elab ja kellega koos. Samal ajal leitakse inimeste jaotus leibkondadesse ning nende elukohad. Paiknemis­indeksi töökäik on järgmine: eri andmekogudest kogutakse märke, mis võiksid viidata, kas kaks inimest elavad samas leib­konnas. Selleks võivad olla näiteks abielu, kui ka see, kas kasutatakse ühiselt ühte autot. Ka on olulised märgid, mis seovad isikut mingite kohtadega, olgu need siis võimalikud elukohad nagu näiteks aadress rahvastikuregistris, omandisuhted, elektrivõrguga liitumise aadress või märgid, mis näitavad lihtsalt, millises kandis inimene elab, nagu näiteks, kes on tema perearst, kus on töökoht, kool või apteek, kust on ostetud digiretsept.

Edasi hinnatakse tõenäosust, et isikud, keda mingi märk seob, ka tegelikult elavad koos. Sarnaselt arvutatakse tõenäosust, et isik elab teatud kohas. Sealjuures võetakse arvesse nii seoste olemas­olu konkreetse aadressi ja omavalitsusega kui ka kaugust isiku töö­kohast, koolist või lasteaiast. Kui ühe leibkonnaga on seotud mitu elukohta, valitakse nende hulgast välja tõe­näolisim. Selleks arvestatakse leibkonna­liikmete kaalu seoses iga kohaga, elektritarbimist, elukoha suurust ja mugavusi (keskküte, vannituba, WC, vesi).

Näiteks 2022. aastal jättis paiknemis­indeks 74% isikutest nende rahvastiku­registri järgsesse elukohta.

Milleks peab seda kõike teadma?

Hiiumaa vallavolikogu liige Eiki Nestor kirjutas septembris Edasis, et statistika­ameti huvist selle vastu, kus inimene elab, võib aru saada, kuid miks peaks olema statistikaameti asi, kellega seal elatakse. Ta viitas ka võimalikule õigus­riivele isikuandmete kaitse seaduse järgi.

Tema seisukoht oli see, et kuigi registri­põhise arvestuse järgi võib esineda ebatäpsusi elukoha määramises, ei ole need vead suures pildis teab mis suured.

„Ma ei näe ühtegi põhjust, miks inimene ei võiks ise otsustada, kus ta elab ning teeb seda rahvastikuregistris, teades, et 1. jaanuari seis on tähtis tulumaksu laekumise kohana,“ ütles Eiki Nestor, kes enda maksutulu suunas Hiiumaale juba 1999. aastal, samal ajal Tallinnas elades.

See tähendab, et rahvaloenduse korralda­miseks ainult üht registrit kasutades saaks Eesti riik oma elanike elukohtadest (ja ka leibkondadest) eksliku pildi ning see saaks takistuseks riigi elu ja teenuste kavandamisel.

Mis puudutab isikuandmete kaitse riivet, siis Statistikaameti juhtivmetoodik Helle Visk ütles Hiiu Lehele, et sissetulevad andmed enne pseudonüümitakse ja alles seejärel on neid võimalik kokku panna ja andmeid analüüsida.

Pseudonüümimine tähendab seda, et statistikule ei tule ette ei inimese nimi ega isikukood. Näiteks Andres saab pseudonüümiks 324453 ja Krõõt 546457. Meie teame, et 324453 ja 546457 on abielus ning saame järeldada, et nad moodustavad perekonna. „Statistika tegemise jaoks ei ole oluline teada identiteeti nende koodide taga,“ kinnitas Visk.