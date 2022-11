Hiiumaa elektrisalvestushange ootab pakkumisi

Peep Lillemägi

Elektrilevi avaldas sellel nädalal hanketeate, millega soovib leida Hiiumaale salvestusmahtu mikrotootjatel tipptundide ajal üle jääva päikeseelektri talletamiseks. Esimest korda üritatakse Eestis võrgu tugevdamise asemel lahendada probleemi salvestustehnoloogia abil.

Elektrilevi juht Mihkel Härm andis Hiiu Lehele teada, et taotluste esitamise tähtaeg on 5. detsember. Siis järgneb Elektrilevi poolt pakkumuse esitamise ettepaneku tegemine sobilikele taotlejatele. „Esialgsete pakkumuste tähtaeg on 21. detsember, millele järgneb läbirääkimiste periood. Hetkel on planeeritud selliselt, et lõpliku pakkumuse tegemise tähtaeg on 23. jaanuar 2023 ja lepingusse jõuame 2023. aasta veebruari keskel,“ selgitas Härm.

Ta lisas, et tegemist on konkurentsipõhise läbirääkimistega hanke­menetlusega. See tähendab, et iga ette­võtja võib esitada hankemenetluses osalemise taotluse ning hankija teeb enda poolt objektiivsete ja mitte­diskrimineerivate kriteeriumide alusel valitud taotlejatele pakkumuse esitamise ettepaneku ning peab nendega läbirääkimisi pakkumuste üle, et parandada nende sisu ja valida välja edukas pakkumus.

Elektrilevi andis kesknädalal Delfi Ärilehes teada, et kaugemas tulevikus rajatakse Hiiumaale ka uus mere­kaabel, sest praegusest kolmest kaablist kaks on juba ligi pool sajandit vanad ja vajavad nagunii väljavahetamist.

Kui plaanitud ulatuses salvestusmahu hankimine Hiiumaal õnnestub, peaks järgmisel aastal saama võimaluse oma elektrit võrku müüa umbes 250 saare mikrotootjat. Katse­projekti õnnestumise korral on võimalik, et sellist lahhendust kasutatakse mujalgi Eestis.