Hakkame santima!

Just sellist pealkirja kannab Eesti Folkloorinõukogu poolt viis aastat tagasi ellu kutsutud aktsioon, mille eesmärgiks on elavdada meie enda sanditamistraditsiooni, mardiks- kadriks käimist.

Sama nime kannab ka koduleht, kust on võimalik leida nii head lugemist meie mardi- ja kadrikombestiku kohta, kui saada praktilisi näpunäiteid kostüümide valmistamiseks ja sisuliseks tegevuseks. Hiiumaa nippe saad aga kõige paremini teada oma emalt-isalt, vanaemalt-vanaisalt.

Sellelt lehelt leiad muu hulgas rubriigi „Abiks kodudele“, kus kirjas näpunäited mardi-kadri ootuseks. See on pidupäev kõigile.

Kui plaan kindel ja vajalikud ettevalmistused tehtud, on aeg õue hingekeste hulka astuda. Juba sel kolmapäeval on mardi­sandid liikvel!

Aga enne veel pane oma mardi-kadripere kirja üle-eestilisel mardi-kadri rahvaloendusel. Vajaliku lingi leiad kodulehelt

www.hakkamesantima.ee.

HELLE-MARE KÕMMUS

rahvakultuurispetsialist Hiiu maakonnas