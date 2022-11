Ettepanek Eesti tööandjatele ja ametiühingutele

EIKI NESTOR

Alustuseks tuleks vist selgitada, miks ma sellise ettepaneku Eesti Tööandjate Keskliidule ja Eesti Ametiühingute Keskliidule teen. Fakte eirata saab ainult kas väga rumal vôi vastutustundetu inimene. Eesti tegelikkus on see, et aastate jooksul tööealiste inimeste ja pensioniealiste inimeste osakaal rahvastikus muutub. Tööealiste osa väheneb ja pensioniealiste osa suureneb. Küsimuseks jääb, kuidas sellistes oludes tagada pensionide suurus, millega eakam inimene toime tuleks.

Seejuures pole vôimalik pensioni­iga piiramatult tôsta ning tööealise võõrtööjõu sisse­toomine pole lahendus vaid ajutine leevendus, mis tuleviku veelgi keerulisemaks muudab. Nende tôsiasjade pinnalt hakkasimegi Eestis pensionide huvides ka säästma. Keskerakonna, EKRE ja Isamaaliidu ühine lammutustöö kogumispensionide asjus, mis vähendab säästmist, töötab nende faktide vastu.

Teisest sambast lahkumise esimeses voorus tegi seda ligi 150 000 inimest ja tänaseks on see number veelgi suurem. Rahandus­ministeeriumi ülevaate alusel lahkusid eelkõige keskmisest madalama sissetulekuga inimesed. Inimlikult arusaadav, et neil on täna raha rohkem vaja. Pensioni mõttes mitte, sest oma tulevast pensioni vähendasid enamuses need, kelle pension on tulevikus niigi madalam. See juhtus kõik olukorras, kus tööpuudus on 6–7 % juures. Ei ole vist kuigi keeruline ennustada, mis juhtub siis, kui see tõsine number on mingil kurval hetkel üle 10%?

Autorite poolt palju reklaamitud võimalust, ise oma pensioni­sääste investeerida, kasutab ainult 5000 inimese ringis. Soovin neile edu, aga tuletan meelde, et pensionifondides olevad säästud on Eestis sarnaselt hoiustega riigipoolse tagatisega, mida neil enam pole, aga olgu julge hundi rind siis rasvane.

Nii karm, kui see ka ei ole, tuleb tunnistada et, säästmise vajaduse ja muu maailma kogemuse eitajate tekitatud kahjude suurus pole veel lõplik. Soov midagi teises sambas muuta, võib aga kaasa tuua ettearvamatuid tulemusi, mis tuleviku pensionide suuruse asjus hoopis kahjulikud on.

Ainus lahendus, mis probleemi vähegi leevendaks, on tööandja pensioni oluliselt aktiivsem kasutamine. Kuna tööandjate ja töötajate ühingute aktiivse kaasalöömiseta oleks see ilmvõimatu, siis siit ka mõte teha ettepanek eelkõige Eesti Tööandjate Kesk­liidule ja Eesti Ametiühingute Keskliidule, kes võiksid sotsiaalselt vastutus­tundlike partneritena omavahel asjad selgeks rääkida ja tore oleks, kui ka kokku leppida.

Tööandja pension, seaduse keeles täiendav kogumispension tööandja poolse sissemaksega, kehtib Eestis 10 aastat. Ajendiks oli siinkohal Euroopa Liidus kehtiv

tööjõu vaba liikumise põhimõte, mille kohaselt peab näiteks peakorteriga Rootsis asuv emaettevõtte tööandja pensionit võimaldama ka Eestis asuvas tütarette­võttes. Otse loomulikult ei ole kuidagimoodi keelatud ka ainult Eestis tegutsevas ettevõttes seda võimalust kasutada.

2021. aastal tegid sissemakseid oma töötajate kolmanda samba pensionikontole Eestis 383 tööandjat 4377 töötaja eest. Selles samas Rootsis on tööandja pension 90% töötajatest. Kas ei pane mõtlema?

Et mitte jääda paljasõnaliseks, teen ka ettepanekud, mida võiks tööandjad ja ametiühingud arutada ning kokku leppida. Kui nüüd keegi küsib, mis õigusega ma seda teen, siis olgu öeldud, et olen Eesti Transpordi ja Teetöötajate Ametiühingu liige ja volikogu esimees.

Hädavajalik oleks kokku leppida järgmises:

kes ja kui palju tööandja pensioniks säästab: täna sõltub töötaja poolne osalus tema lepingust kolmanda samba pensioni­fondiga, tööandja osalus lepingust töötajaga;

kas tööandja pensioni­süsteemis osalemiseks peab olema võimalus ainult individuaalse töölepingu alusel või saaks seda teha ka kollektiivlepingus kokkulepitu järgi;

kui suured peaksid olema maksusoodustused: täna saab tööandja teha sissemakseid maksuvabalt kuni 6000 eurot aastas, kuid mitte üle 15% töötaja palgast – kas need piirangud on üldse vajalikud;

milline peaks olema tööandja panuselt makstav sotsiaalmaks: täna on see 33%, sellest 20% pensioni esimesse sambasse ja 13% ravikindlustuseks, kuna tegemist on täiendava panusega pensionide huvides, siis kas 13% sotsiaalmaksust ei peaks piisama;

kuidas vältida olukorda, et tööandja pensioni katte all ei makstaks maksusoodustustega palka ehk millal peaks algama õigus tööandja pensionit pensionina saada.Kõigi eelduste kohaselt pole see loetelu lôplik.

Töötaja huvi on saada tulevikus suuremat pensionit. Tööandja huvi on olla konkurentsi­võimeline tööturul, töötajatele meelepärane pikema aja vältel ja ka näidata enda sotsiaalset vastutust õige asja eest.

Kakskümmend aastat tagasi ametiühingute, tööandjate ja valitsuse koostöös sai loodud töötus­kindlustus. Kes veel mäletab, see teab, et ka siis küsiti, kellel seda vaja on. Täna ei küsi enam mitte keegi. Ilma tööandjate ja ametiühingute koostööta poleks see olnud vôimalik.