Emmaste kooli õpilane Tauri Lehtsaar: Mul oli tunne, nagu oleksin kuulus!

Triinu Paabut

PIRET EESMAA

Emmaste põhikooli kõnekunsti huviringi noored said talendikonkursil lavanärvi harjutada.

Renate Kastein, Tauri Lehtsaar, Ott-Kristjan Kadakas, Tannar Tukk, Dora Maria Käär ja Madis Erik Mežulis astusid 13. novembril Alexela kontserdi­majas üles oma kavaga, mis sisaldas tuntud keeleväänamisharjutusi nagu näiteks „Söö sa see soe seasaba“ või „Pai papa, pane paadile punased purjed peale“.

Tegemist oli üleriigilise konkurssfestivaliga, millel nimeks Annete­koda. Korraldajad Eesti Kultuuri Koda ja Muusikute fond PLMF kutsuvad sinna juba mitmendat aastat osalema kõiki andekaid eestlasi, olgu nende erialaks rahvakunst, käsitöö, sport, leiutamine, robootika, muusika, laul, kunst, tants, luule või teater. Selleks, et konkursile pääseda, tuleb kõigepealt saata žüriile video. Üks kõnekunsti huviringi juhendajatest Triinu Paabut ütles, et kuna Emmaste kooli õpilased on nii hakkajad, tuli neil mõte sel aastal osaleda. „Ja, oh imet, varsti saimegi kirja, et oleme oodatud lisaprogrammis üles astuma!“ Finalistide hulka Emmaste õpilased küll ei saanud, kuid Paabuti arvates on siiski märkimisväärne sellisel võistlusel silma jääda ning lavakogemus esinemiselt hindamatu.

Ka noored ise hindasid seda käiku väga väärtuslikuks. „Mul oli tunne, nagu oleksin kuulus!“ ütles Tauri, üks õpilastest. Dora Maria nentis, et närv oli ikka päris suur seal suurel laval üles astudes. Tannarile meeldis pilguheit lavatagusesse ellu. Samuti hindasid nad võimalust, näha, mida teised sarnaste huvidega noored mujal Eestis teevad. Noorte juhendajad Emmastes on Katre Pruul ja Triinu Paabut. Video noorte esinemisest leiad Emmaste kooli sotsiaal­meediast.