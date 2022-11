Eesti antidoping peab katma Nabi kohtukulusid

HARDA ROOSNA

Heiki Nabi ütles eelmise nädala pressikonverentsil, et ei ole rahvusvahelise spordikohtu (CAS) otsuse üle väga õnnelik, kuna võistluskeeld jäi ikkagi kehtima. Tähtis aga on see, et CASi otsuses on selgelt välja toodud, et ta ei ole valemängija ega ole keelatud aineid tarvitanud.

Nabi teatas, et soovib CASi otsuse, jätta jõusse tema kaheaastane võistlus­keeld dopingureeglite rikkumise eest, edasi kaevata Šveitsi föderaalsesse ülemkohtusse.

„Varem oli nii, et kui test tuvastas sportlase organismist keelatud aine, oli kindel, et sportlane on seda meelega tarvitanud,“ selgitas Nabi Hiiu Lehele. „Nüüd aga, kui testid on läinud nii tundlikuks, et tuvastavad ka juhusliku saastumise, tuleb ka reegleid muuta.“ Nabi nentis, et teda ennast see enam ei aita, sest otsuse saabumiseni kulub vähemalt aasta, tema võistluskeeld aga lõpeb märtsis. „Kaeban otsuse edasi, mõeldes teistele sportlastele, kellega võib juhtuda midagi niisugust nagu juhtus minuga,“ ütles Nabi. Kaebus Šveitsi ülemkohtusse tuleb esitada kuu aja jooksul, menetlusaeg on kuni aasta. Advokaat Paul Keres ütles, et CASi otsuseid kaevatakse edasi palju, vähesed võetakse menetlusse ja veel vähem otsuseid muudetakse. Ühtlasi vahendas ta Šveitsi kolleegide hinnangut, et Nabi kaebus võidakse menetlusse võtta, kuna sarnast kaasust pole ülemkohus varem lahendanud.

612 päeva toetust ja vastutööd

17. veebruarist 2021, kui tuli teade, et Londoni olümpiamängudel maadluses hõbemedali võitnud ja kahel korral maailmameistriks tulnud Heiki Nabi andis positiivse dopinguproovi, kuni 1. oktoobrini sel aastal on kulunud 612 pikka päeva.

Selle aja jooksul on Nabi kogenud paljude inimeste toetust, aga ka vastu­tööd, kui ta enda süütust tõestada püüdis.

„Olen saanud Hiiumaalt väga palju tuge,“ ütles Nabi ja rääkis, et paljud kodusaare inimesed on tema vanematelt ja sõpradelt küsinud, kuidas selline asi saab võimalik olla – mingist üliväikesest kogusest tehakse suur number ja seejärel ei lubata ka enda süütust tõestada.

Nabi esimene treener Tiit Madalvee oli Nabi sõnul otsusest löödud. „Ta ütles, et saab küll aru, mis seal kirjas on, aga ei mõista, kuidas süütu sportlane jäetakse karistuse alla.“

Veel mainis Madalvee Eesti poole halba tööd. Nabi tunneb, et tema süütuse tõestamist on tahtlikult takistatud. „See juhtum on Eesti mõistes tõesti harukordne ja ongi raske kõigile instantsidele, aga on raske ära põhjendada, miks takistatakse kaitsmist.“

Kulukas protsess



Ka Nabi advokaat Paul Keres nimetas Eesti Antidopingu vastutööd sportlase kaitsmise asemel. „Kaikaid loopis kodaraisse Eesti Antidoping ja see leidis CASi otsuses kulude jaotuse osas ka märkimist – Eesti Antidopingul tuleb maksta 30 protsenti protsessiga kaasnevatest kuludest, mis ei ole sugugi tavapärane,“ märkis Keres pressikonverentsil.

Kerese hinnangul on Heikit võrreldes teiste riikide sportlastega diskrimineeritud, kuna talle on pandud kohustus hüvitada üsna suured spordi­arbitraažiga kaasnevad kulud. Nimelt on CASi menetlus sportlasele tasuta juhul, kui ta saab karistuse rahvus­vaheliselt spordiorganisatsioonilt.

Kuna Nabile määras võistluskeelu riiklik, Eesti antidopinguorganisatsioon, peab ta õigusabikulud ise kandma. Ajakirjaniku küsimusele, kust tuleb raha kohtukulude katteks, vastas Heiki Nabi, et on sõbrad, kes on valmis aitama.

Heiki Nabi 6. jaanuari 2021 võistlus-­

välise dopingukontrolli analüüs sisaldas keelatud ainet letrosool. Nabil ja tema meeskonnal ei õnnestunud välja selgitada, kuidas letrosool sportlase organismi sattus, küll luges CAS tõendatuks, et sportlase letrosooliga saastumine oli juhuslik, mitte teadlik tarvitamine. „Allikat ei tulnud välja, aga ma ei lähe mingit lugu välja mõtlema, vaid räägin nii nagu on, et ma ei tea,“ ütles Heiki Nabi.