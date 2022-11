Arvutimängud viisid eriala valikuni

Erakogu

HARDA ROOSNA

Koreas WorldSkills kutsevõistlusel Eestit esindanud Andreas Gabriel Vannas tuli Eesti meistriks, esikolmiku kohad läksid ettearvatult Aasiasse.

IT-nooremspetsialisti eriala omandas Hiiumaa noormees Andreas Gabriel Vannas Haapsalu kutsehariduskeskuses, rahvusvahelise kutsevõistluse WorldSkills 2022 ettevalmistuseks kulus tal kaheksa kuud.

„Jäime väga rahule ja olime väga õnnelikud tema saavutuse üle,“ kommenteeris tulemust Haapsalu kutsehariduskeskuse direktor Riinu Raasuke. „Saada sellise tasemega võistlusele – see oli tema jaoks hindamatu kogemus ja meie olime väga uhked, sest see oli Eesti parim tulemus antud erialal – nii et Eesti meister on ta igal juhul ja suure kogemuse võrra rikkam.“

Enne võistlust kirjutas Vannas kutseharidus.ee lehel: „Ausalt pole päris kindel, mida ootan suur­võistlusest WorldSkills. Mulle pakuti võimalust, et ennast proovile panna. See võimalus avab kindlasti ka uusi uksi seoses erialaga. Seetõttu otsustasin, et see kogemus on seda väärt.“ Tagantjärele hindas ta, et nii võistluse tulemus kui koht ede­tabelis oli iseenesest hea selles mõttes, et Eestist siiamaani IT-süsteemide administraatorite parim tulemus – 691 punkti ja 15. koht.

16. koha sai Tartu kutseharidus­keskuses õppinud Gen Lee 2019. aas-

tal. Tänavu oli Lee Vannase juhendaja. „Juhendaja jäi rahule – tema eesmärk oli, et mina saaksin parema tulemuse kui tema ja selle me saavutasime,“ lisas Vannas.

Aasiaga võidu

IT-süsteemide spetsialistide võistlus oli jaotatud neljaks mooduliks ja kestis neli päeva. Vannas ütles, et kuna tundis end enne võistlust kahe mooduli puhul suhteliselt tugevana, ei vastanud lõpptulemus ta enda ootustele.

Ettearvatult läksid esikolmikukohad Jaapani (748 punkti), Korea (748 p) ja Hiina (745 p) võistlejale. „Kuna võistlusel osalevad kõik Aasia riigid, siis need moodulid on tehtud nii keeruliseks, et 95% võistlejatest ei jõua ligilähedalegi nende valmistegemisele,“ rääkis Vannas.

„Minu juhendaja kirjeldas seda niimoodi, et igal päeval on erinevad teemad ja põhimõtteliselt pead sa iga päeva kohta töötama umbes kaks aastat sellel kindlal erialal, et enam-vähem midagi aru saada. Loomulikult õppeprotsess on kiirem, aga neid kogemusi ja oskusi, mida sa pead omama, on meeletult palju.“

Vannas tunnistas, et korraks oli isegi moment, kui ta mõtles alla anda ja loobuda, sest ettevalmistus­protsess oli väga valulik. „See oli väga hull – kõike uut tuli omandada töö kõrvalt. Õhtul hakkad õppima neid asju ja proovid selle kõrvalt trennis käia ja muude hobidega ka tegeleda, siis see on väga-väga keeruline,“ ütles ta.

Arvutimängudest küberkaitseni

Huvi arvutite vastu sai alguse arvuti­mängudest, millel tema praeguse tööga küll vähe kokkupuudet on, tõdeb Andreas Gabriel. Kui ta 8. klassis käis Haapsalu kutse­hariduskeskuse avatud uste päeval, oli asi selge. „Nüüd on see eriala käes, mida õppida tahan ja see on asi, mida ma ka teha tahan,“ meenutas ta tollast äratundmist. Arvutite kohta olid tal juba mingi­sugused baasteadmised, mis oli ka väike eelis kooli sissesaamisel ja nii see läks.

Kooli lõpetamise järel läks ta ajateenistusse, kuid mitte tavalisse väeossa, vaid küberväejuhatusse. „See on väeosa, kus ajateenijad saavad kasutada omandatud IT-eriala, kuid sinna ei ole lihtne saada, saab ainult valitud ports inimesi, sest konkurents on väga äge,“ rääkis Vannas. Praegu töötab ta õpitud erialal. Kus täpselt, ta avalikustada ei soovinud.

Haapsalu kutsehariduskeskus aga on hiidlaste seas populaarne. Sel õppeaastal õpib koolis 44 hiidlast. Õppijate arvu poolest on see Lääne- ja Harjumaa järel kolmas maakond. Ka on IT kooli kõige popim eriala, millele sissesaamiseks tuleb läbida test. „Kõik tõesti sisse ei saa, sest sinna on päris tubli konkurss,“ ütles direktor.