Agur Nurs: Koondamine oli plaan C

KATRIN KIVIVUORI

Olukord maailmamajanduses on jõudnud Hiiumaa ettevõteteni – M ja P Nurst juhataja Agur Nurs ütles, et tellimused on vähenenud ning möödunud nädalal saatsid nad koondamisteate viiele töötajale.

Koondamine oli Nursi sõnul plaan C. Kriisiolukordade plaanid A ja B olid juba varem käiku läinud. „Kindlasti ei olnud koondamine meie esimene valik, tegime kõik, et seda vältida,“ ütles ta. Väljaõppe saanud tööliste koondamine on ettevõttele väga valus ja ta on inimestele nende panuse eest väga tänulik.

Koondamise põhjuseks on Nursi sõnul energia­kriisist, sõjast, üleüldisest ebakindlusest ja tarneahelate ümberkujundamisest tingitud olukord maailmamajanduses. „Meie kliendid optimeerivad laoseisusid ja vaatavad tellimused sellest tulenevalt üle – see on põhjustanud ka nõudluse vähenemise,“ selgitas ta.

2021. aastal oli M ja P Nursti müügitulu 17,3 miljonit eurot, millest 80% moodustas eksport. Ettevõtte peamised kliendid on elektri­materjale, plasttooteid ja elektroonikatooteid valmistavad ettevõtted Poolas, Skandinaavias, Saksamaal ja Balti riikides. AS M ja P Nurstis on praeguse seisuga 207 töötajat, kellest oldi sunnitud koondama viis koostetöötajat. Tänaseks on kõik need töötajad koondamisteate kätte saanud.

Nurs ütles, et ettevõte on kasutanud ja saab lühiajaliselt veel kasutada osalist tööaega koos töötasu vähendamisega. „Loodame tellimuste mõningat taastumist aasta esimeses pooles. Pidev töö käib uute toodete koju toomisega ja ükski klient ei ole meile selga keeranud,“ oli Nurs siiski optimistlik. Põhjuse lootusrikkamalt tulevikku vaadata annab ka see, et üks suurklient lõpetas hiljuti (09.11) aktsiaseltsi auditeerimise ning kinnitas M ja P Nursti toodangu vastavust kõigile rahvusvahelistele standarditele. See annab ettevõttele tööd järgmiseks kolmeks aastaks ning võimaldab osaleda ka uutel pakkumiskutsetel.

Küsimusele, kes ja kas saaks vajadusel ettevõtjaid aidata, vastas Nurs: „Olen aru saanud, et ettevõtja aitamine on ettevõtja enda asi.“ Ta nimetas siiski ühe olulise asja: „Poliitikutel oleks kindlasti abi sellest, kui kõiki valimislubadusi ei pandaks ettevõtjate õlule – seda koormat ei jaksa me kanda.“