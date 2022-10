Valvekoera rollist

Lugupeetud Hiiu Lehe lugeja, tänan Sind aja eest, mida oled nende aastate jooksul pühendanud meie toimetuse töötajate poolt kokku pandud lehe lugemisele.

Nende aastate jooksul on sündmusi, mida oleme Sinuga jaganud, olnud kohutavalt palju – suur osa neist olid aktuaalsed vaid omas ajas, aga mõned kauemgi.

Oma ajakirjanikutööst meenutan rahuloluga nelja-viit uurivat lugu, milles ma astusin välja ebaõigluse vastu või mille ilmumise järel midagi paremaks muutus või siis said lugejad teada, mis Hiiumaal TEGELIKULT toimub. Üks näide.

Hiiu Lehes ilmus 8. detsembril 2009 minu uuriv lugu “Kärdla linnavolikogu magas üüri­lepingu riskid maha”. Kirjutasin sellest, kuidas Kärdla linnavalitsus võttis vastu pakkumise, maksta Keskväljak 5a büroohoone ehitajale pealinna keskmist üürihinda. Aastas kokku üüratu summa, 1,5 miljonit krooni. Leping sõlmiti ajal, kui üürihinnad Kärdlas olid poole odavamad.

Kuidas see juhtuda sai? Aga nii, et tollane linnapea rääkis volikogule pooltõdesid ja voli­kogu liikmed enne hääletamist üürilepingut läbi ei lugenudki!

Nüüdseks oleme meie, maksumaksjad 13 aastat maja omanikule korraliku summa üüriraha maksnud. 12 aastat on jäänud veel üürida ja maksta. Siis tuleb vallavalitsusel majast välja kolida, sest leping lõppeb ja vara, st maja tuleb omanikule tagastada.

Tänu ajakirjanduse valvekoera rollile ja õigusele küsida, kes ja mida tegi, teame vähemalt seda, kes juhtunu eest vastutavad. Ei muud, sest leping sõlmiti nii, et selle katkestamisel tuleks ära maksta kogu ülejäänud aja rendiraha. Hilisemate vallavalitsuste läbi­rääkimised lepingutingimuste muutmiseks aga on jooksnud liiva.

Reedel ilmub uue kujundusega Hiiu Leht, ka lehe peatoimetaja, Piret Eesmaa on uus. Loodan, et uus peatoimetaja võtab üle ajakirjanduse valvekoera rolli. Sest see on kõige tähtsam. Selleks, et hiidlased teaks, mis Hiiumaal TEGELIKULT toimub.

HARDA ROOSNA

Hiiu Lehe peatoimetaja

1.augustist 2006 kuni 12. oktoobrini 2022