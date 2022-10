Vallavanem biosfäärialaga paremini kursis kui ministrid

Saaremaa vallavanemana end Lääne-Eesti biosfääri kaitse­ala teemadega kurssi viinud keskkonnaminister Madis Kallas lubab taastada biosfääriala töökohad mõlemal suursaarel ja toetab Rohelise saali algatust.

UNESCO Lääne-Eesti Biosfääri programmiala (BPA) on varasemalt likvideerinud mitmed ministrid. Programm­dokumendi kehtivusaeg lõppes 2020. aastaga ja ainukese töötaja, Lia Rosenbergi koondas keskkonnaamet mullu eelarvekärpe tõttu.

„Jah, ma mäletan, et Saaremaa vallavanem, kelle nimi oli sama, mis minul, kirjutas koos Hiiumaa valla­vanema ja Muhu vallavanemaga pöördumise ministeeriumile,“ naljatas eelmisel reedel saarel käinud Madis Kallas. Kirja sisuks oli, et omavalitsused on valmis koordinaatori töökoha taasloomist toetama, kui riik tuleb oma rahaga kõrvale.

Töökohti tuleks ministri arvates luua kaks, kummalegi saarele üks. Kumbki oleks pooles ulatuses riigi rahastatud, teise poole panustaks kohalik omavalitsus. „Siis see töötab, sest siis on mõlema osapoole huvi,“ lisas minister.

Kuigi töökohta järgmise aasta eelarves veel kirjas pole, asi liigub. Juba 21. oktoobril on Kuressaare kultuuri­keskuses BPA strateegiapäev. Ministeerium ja Hiiumaa arenduskeskus on uuendamas biosfääriala programmi ja tegevuskava aastateks 2021–2030 ning kutsuvad suuremat ringi inimesi selles protsessis kaasa rääkima. Aasta lõpuks valmivad nii programmiala uus strateegia kui tegevuskava.

Laiendada kogu Eestile

Madis Kallas kuulus seitse-kaheksa aastat tagasi tollase biosfääri kaitse­ala nõukogusse ning on seetõttu teemaga hästi kursis. Tema hinnangul on UNESCO biosfääriala ülihea kontseptsioon, kuidas peaks Eesti loodust hoidma. „See arvestab täpselt nende nüanssidega, mida on vaja veel lisaks looduskaitsele – hariduse pool, sotsiaalmajanduslik pool, – lisaks on sellel ülimalt oluline garantiimärk – UNESCO,“ põhjendas ta.

Ministri sõnul peakski riik biosfäärialale tugevamalt oma õla alla panema ja mitte ainult rahaliselt, vaid riik peaks sellesse uskuma sama­moodi nagu usuvad Lääne-Eesti piirkonnad, kus biosfääri kaitseala asub.

„Minu jaoks on veel olulisem see, et biosfääri kaitseala kontseptsioon võtab nii hästi kokku selle, mida inimesed tegelikult tahavad,“ ütles minister. „Inimesed tahavad, et mets oleks majandatud jätkusuutlikult, nad ei taha seal näha lageraieid, nad tahavad, et metsas saaks käia seenel, matkal, minna randa jalutama või rattaga sõitma.“ Tema hinnangul kattuvad need soovid täpselt biosfääri­ala kontseptsiooniga, mida võiks laiendada kogu Eestile.

Nurgakiviks BPA Hiiumaa keskus

Keskkonnaministri visiidi päevakavas oli ka Viscosa Kultuuritehase külastus. Kunagise kalatehase müüride vahele kavatsevad arendajad muuhulgas rajada Biosfääri programmiala külastuskeskuse, Rohelise saali.

Ideed esitles kultuuritehase arendaja, ettevõtja Marco Pärtel Kõrgessaare arengustrateegia koosolekul, reedel rääkis ta sellest keskkonnaministrile.

Minister Kallas ütles, et algatus jättis talle väga hea mulje, eelkõige see, et ettevõtja, kogukond ja kohalik omavalitsus on kõik ühe asja nimel väljas.

„Suur töö seisab ees, aga ilma suurte ideedeta ning pealehakkamiseta ei muutu kohe kindlasti midagi,“ nentis minister. „Oluline on leida sinna võimalikult palju erinevat sisu ja üheks oluliseks „nurgakiviks“ võiks kindlasti olla Biosfääri programmiala Hiiumaa keskus.“

Minister märkis, et lisaks sisule on tegu ka väga huvitava ehitisega ning suurepärase asukohaga ning kõik see annab kogu projektile palju juurde.

Pärteli sõnul seda, millised ruumid ja tegevused täpselt hoones olema saavad, alles kavandatakse. Rohelise kunstmuruvaibaga kaetud saal, kus toimus Pühalepa muusika­festivali üks kontserte, on Festivaliala. Ruumis, kus esinesid Piip ja Tuut, saab olema Teatriala. Keskmisest, vaipadega katmata alast, räägitakse kui Rohelisest saalist, mille sisuks võiks olla loodusharidus ja teadus­tegevus. „Eelkõige otsime me toimivat viisi, kuidas tuua Hiiumaale Euroopa Liidu investeering suuruses 3 miljonit eurot,“ selgitas Pärtel.

Kõrgessaare programmist on kavas Viscosa Kultuuritehase kompleksi arendustegevusi toetada 250 000 euroga.

Seniks otsivad arendajad, mida ruumides korraldada võiks. Sel sügis­talvel, kuni aprillini, on kavas kogu kompleks anda discgolfarite kasutusse, et nad saaks tutvustada spordiala kohalikele lastele ja noortele. „Kui hästi läheb, siis ehk saame seal talvel näha Euroopa esimesi discgolfi­võistlusi siserajal,“ lisas Pärtel.