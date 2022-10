Uusi leide kaasava eelarve „menüüst“

Tänavuse kaasava eelarve „menüüs“ on uudseid pakkumisi: Kärdlasse soovitakse koerteparki, Emmastesse ajavõtu­süsteemi, Pühalepas trükkida „Memme-taadi pajatusi“, Käinas korraldada Nublu kontserti ja Kõrgessaares sulgeda Viscosa Kultuuritehase teatriala aknad-uksed.

HARDA ROOSNA

harda.roosna@hiiuleht.ee

Hääletaja valik on muidugi märksa laiem, sest Hiiumaa valla kaasava eelarve 50 000 euro kasutamiseks laekus 29 ettepanekut, millest rahvahääletusele saatis komisjon 21.

Kuni 28. oktoobrini saab hääletada tehtud ettepanekute poolt, et otsustada, kuidas kasutada seda summat järgmise aasta eelarvest nii, et see tooks kasu võimalikult paljudele.

Rohkem ettepanekuid laekus seekord Kärdlast, kus näiteks eelmisel aastal oli neid vaid kaks. Seekord on valida kuue vahel, millest üks uudsemaid koertepark Kärdla linnaparki.

Idee üks algatajaid Kärolyn Kivistik ütles, et nad tegid ettepaneku, mõeldes koerapidajatele, kes elavad kortermajades ja kel seega pole üldse kohta, kus saaks koera vabalt jooksma lasta. Selgub, et näiteks RMK matkarajal koera lahti lasta ei tohigi.

Veel ütles Kivistik, et linnapark käidi välja esmase mõttena, kuid kui linnas leidub mõni sobilikum koht, ollakse nõus ka sellega. Lisaks koerte jooksualale oleks siis linna sees ka koht, kus koerte koolitaja saaks tunde anda. Praegu teeb koolitaja Toomas Kattel neid tunde Kärdla veevärgi aiaga piiratud õuel.

MTÜ Viscosa Kultuuritehas juhatuse liige Marco Pärtel ütles, et oleks kaasava eelarve võimalused ise maha maganud, kuid kohalikud inimesed uurisid, kas nad on sellisest võimalusest teadlikud. „Ei olnud. Ja siis viimasel päeval siiski tegime taotluse,“ ütles Pärtel. „Meil on seal n-ö teatriala nagu me seda nimetame, kus on uuel aastal juba programm sees. Mõte oli kaasavast eelarvest sinna panna ette mõned uksed ja aken. Näis, kuidas läheb.“

Pärtel ütles, et võimalikust toetusrahast põnevamgi on soov aru saada, kui palju kultuuritehas kohalikele korda läheb. „Selline kaasamine kindlasti aitab aimu saada. Kindlasti oleme ette tänulikud neile, kes meile oma hääle annavad ja ka tänulikud neile, kes oma hääle mujale annavad. Sinna, kus neile on miski olulisem. Oluline on see hääl anda ja kasutada võimalust kaasa rääkida,“ tõdes ta, et kaasav eelarve on hea algatus.

Lõplik paremusjärjestus selgub rahvahääletusel. Enim hääli saanud ettepanekud viiakse ellu kas valla­valitsuse või ettepaneku esitaja poolt.