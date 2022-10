Unistus Hiiumaa kultuurikeskusest elab

Peep Lillemägi

Loodetavasti saab uus Hiiumaa kultuurikeskus valmis enne, kui väike Paul (pildil keskel) gümnaasiumi­ealiseks saab.

Pildil (vasakult paremale): Kärdla kultuurikeskuse juhataja Aivi Telvik, kultuurikeskuse spetsialist Kristiina Vessar, Hiiumaa valla kultuuri­spetsialist Eve Ellermäe, kultuuri­majas kümme aastat kino näidanud Arno Kuusk ja Kärdla osavalla vanem Aivar Viidik.

„Tänaseks mõistavad kõik osapooled ühte­moodi – räägime mitte olemasoleva hoone remontimisest, vaid täiesti uue ehitamisest praegusesse asukohta,“ ütles Kärdla kultuurikeskuse juhataja Aivi Telvik. „Kapitaalremont ei tuleks oluliselt odavam, kuid ruumide lahendus jääks ikkagi samaks. Uus keskus sobib nullist projekteerituna ja ehitatuna palju paremini tänapäeva ja kindlasti energiasäästlikumalt kõigi hiidlaste kultuuri- ja loomehuve toetama,“ lisas ta.

Teatrisaalist varjendini

Seda, missugune peaks olema tänapäevane avatud kultuurikeskus, on hiidlased vaatamas käinud Helsingis Oodi raamatukogus ja mitmel pool Eestis. Koosolnud nimetasid märksõnu vajadustest, millele 21. sajandi Hiiumaa kultuuri­keskus vastama peaks – etendusteks ja kontsertideks sobiv saal, ruumid taidluseks, ringide tegevuseks, erinevateks loometegevusteks, kunstinäituste korraldamise võimalus nii seintel, põrandal kui laes, muidugi raamatukogu ja kino.

Ideedena märgiti, et võimalikku lisaraha nii era- kui avalikust sektorist aitaks kaasata kultuurikeskusega liidetav toitlustus, majutus, spaa, saunakeskus, aga ka kodanikukaitse varjend, mida Kärdlas praegu polegi. Ehitamine on väga suure keskkonnajalajäljega tegevus ja vahest oleks innovaatiline planeerida uus kultuuri­keskus hoopiski CO2 siduvast materjalist – puithoonena.

„Mulle meeldib sõna loomemajandus. Eriti selle sõna teine pool – majandus. Mis ehitus maksab, kust tuleb projekti realiseerimiseks raha ja kui palju kulub selle käigushoidmisele tulevikus,“ lausus oma arvamuse Kärdla osa­valla vanem Aivar Viidik, meenutades, et Kärdla kultuurikeskusest eespool on valla investeeringu­plaanides praegu Kärdla laste­aed ja Käina kultuurikeskus ning nendegi valmisehitamist piirab Hiiumaa valla eelarvevahendite nappus ja kaasrahastuse puudus. Koalitsiooni poolt kokku lepitud Kõrgessaare programmi raames on juttu ka Viscosa Kultuuri­tehasest ning seal kultuuri- ja kunstiprojekte kavandavast sihtasutusest Utoopia nr 9.

Detailplaneering aastaga

Varsti kolm aastat koroona ja sõjakriise on maailma muutnud. Laupäeval Kärdla kultuurimajas koosolnud avaldasid aga lootust, et näost näkku konverentside ja arutelude korraldamise traditsioon taastub – seegi täiendav funktsioon – Hiiumaa vajab väärikate ruumidega hoonet, kus on sobilik ka Hiiumaa kõrgeid külalisi võõrustada.

Praktilise edasise tegevusena lähiajal soovitakse sõnastada uue kultuurikeskuse detailplaneeringu lähteülesanne ja algatada detailplaneering, mis valmiks 2023. aastal. Seejärel ja selle dokumendi alusel saab hakata mõtlema uue Hiiumaa kultuurikeskuse arhitektuurivõistluse korraldamisele.