Ukraina lapsed Käina koolis – tulevased mitmekeelsed liidrid ühiskonnas?

Madli Maruste

Käina kool on juhtkonna ja õpetajate ühise pingutusena töötanud välja ainu­kordse individuaalse metoodika oma koolis õppivate Ukraina laste toeta­miseks. Peale vestlemist Käina kooli direktori ja õpetajatega võib kindlalt öelda, et need viis Ukraina last, kes hetkel Käina põhikoolis õpivad, on väga hoitud ning omandavad heal tasemel mitmekeelset haridust.

Mashal on tõsine, terane ja pisut kaval pilk, mis reedab enda vanuse kohta suuremat elukogemust ja intelligentsust kui tavaks. Masha on vanemaks õeks kahele nooremale vennale – üheksa-aastasele Romale ja viieaastasele Ženjale. Masha pere­kond veetis suve Kassaris. Pereisa töötab seal Tikkude farmis ja Triinu Schneideri õunaaias. Sellel sügisel kolis tragi pere Paladele, kus neil avanes võimalus saada omaette elamine.

Otsingud Kassari ja Käina kandis ei olnud vilja kandnud. Peale kooli võtab Masha koolist Roma ning lasteaiast Ženja ning kolm vaprat musketäri sõidavad koolibussiga Paladele koju.

Käina kooli algklasside õpetaja Helle Roht on Roma klassijuhataja ning annab ka Mashale ajalugu: „Masha ja Roma tulid meie kooli juba kevadel ning siis oli siin veel viis ukraina last, kes sellel suvel tagasi Ukrainasse pöördusid. Masha ja Roma on erakordselt pühendunud õpilased, Masha õpib teistega koos isegi viienda klassi ajalugu eesti keeles.“ Tüdruku enda sõnul talle koolis meeldib ning lemmikaine on kehaline kasvatus, kohalikud sõbrannadki on juba tekkinud.

Eesti keel lisaks

Ukrainast pärit lastel on koolis tegelikult topeltkoormus, sest lisaks eesti kooli tavaprogrammile õpivad nad kaks korda nädalas õpetaja Ilme Nauritsa juures kodus ka eesti keelt. Lisaks eesti õppekavale õpivad nad veel üle interneti ka Ukraina kooliprogrammi järgi. Vaatamata sellele jõuab Masha peale kooli veel ujumistrenni ning Käina huvi-ja kultuurikeskusesse tantsima. Käina kooli direktor Ermo Mäeots räägib uhkusega, kuidas kooli sünnipäeva puhul õppisid koolilapsed pähe kooli laulu ning väikesele Romale seda ülesandeks ei tehtud, kuid poiss õppis vabatahtlikult kogu koolihümni sõnasõnalt pähe, et teistega koos esineda.

Individuaalne õppekava

Kolmanda klassi kolmikud poisid Artjom, Maksim ja Kostja on pärit Ukrainast Hersoni lähistelt, suvel jõudsid nad Hiiumaale ning Käina koolis alustasid sügisel. Nende õpiteekond on olnud Masha ja Roma omast erinev, kuna Ukrainas õppisid nad waldorfpedagoogikat viljelevas koolis ning tavakooliga harjumine on olnud keeruline. Erakordselt energilistel poistel on raskusi püsivusega, saati kui võõrast keelest midagi aru ei saa ning pidevalt on kõrval kaks kamraadi, kellega saab tähtsaid asju hoopis oma emakeeles arutada.

Kuna fookuse hoidmine muutus õpetajate jaoks keeruliseks üles­andeks, mis viis tähelepanu eesti õpilastelt ära, otsustas kooli juhtkond pakkuda kolmele vennale indi­viduaalõpet. Poisse õpetab kooli­päevadel õpetaja Kirsti Pihlamägi ning peale tunde pikapäevarühma õpetaja Triinu Kruus, kes töötas välja uue metoodika, kuidas õpetada poistele eesti keelt läbi koolis õpitu kinnistamise ning käelise tegevuse. Kruusi sõnul on kolmikud väga andekad matemaati­kas ja joonistamises. Ehk on siin tegu tulevaste arhitektide või projekteerijatega?

Direktor Ermo Mäeots: „Iga kool on ise välja töötanud oma metoodika, kuidas ukraina lapsi õpetada ja inte­greerida. Iga laps on ikkagi erinev ja vajab individuaalset lähenemist. Õnneks räägib enamus meie õpetajatest ka vene keelt.“ On tunda, et Ukrainast olude sunnil Käinasse sattunud lapsed on leidnud endale koolis inimesed, kes pakuvad siirast toetust ja hoolivust, mis kulub kindlasti ära lastele, kes peavad igapäevaselt toime tulema raskete uudistega oma kodumaalt.