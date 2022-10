Täiesti universaalne elekter

ROBERT WIEDEMANN / UNSPLASH

Valgu rahvas ilmselt saab aru, kes Poebussi peal ütleb: „Jama on siis, kui lapsed on naabrimehe nägu!“, kui räägime jamast seoses elektrihindadega. Nimelt tülitan juba mitmendat päeva inimesi küsimusega, mida nad arvavad Eesti Energia universaalteenusest.

KADRI TAPERSON

Naabrimehe jutt ajab kõiki naerma ja buss vappub nii, et jää või mere­haigeks. Tegelikult on asi naljast kaugel. Rattaga Mudalt rändpoodi tulnud Lilli ütleb: „Eks ta on hull lugu küll, vanasti ei maksnud justkui midagi, aga nüüd peab kogu aeg arvestama.“ Lillile tuli pakkumine kirjaga postkasti, sest tal ei ole arvutit ja polegi vaja. Kirjast selgus, et tal tasub ikkagi universaalteenusele üle minna, sest see tuleb kopikavõrra odavam kui eelmine. Poebussi müüja Helle ütleb, et tal just eelmine teenuse­leping lõppes ja nüüd oleks universaalteenus hoopis kallim tulnud, aga kui ta Eesti Energiasse helistas, siis sai ikka kokku­leppele. Bussijuht Viljar räägib, et temal on hoopis kaks erinevat lepingut, need on börsipaketid ja kokku tuleb välja umbes sama hinnaga kui universaalteenus.

Pakettide sigrimigri

Käina poe ees räägib Taive, et tema jõudis just enne seda universaal­teenust teha odavama lepingu ja Aija ütleb, et tema leping on küll kallim kui universaalteenus, aga ta ei lähe selle peale üle, sest ega ei tea ju, millal see universaalteenuse hind tõuseb. Poest saan kätte Heli, kellel on kaks lepingut nagu mitmetel hiiumaalastel ja ühes kohas on nüüd universaal, aga teises jättis odavama, sest leping veel kehtis. „Väga palju segadust ei olegi, sest lapsed aitavad oma vanadel lepinguid ümber teha, kui vaja. Ainult korraks oli inimestel ärevust, et kas nüüd peab kuskile helistama ja alla kirjutama, kui need uue teenuse kirjad tulid,“ räägib Heli. Marge, kes imestab, et Käina apteegis nii pikk järjekord on (ja ongi, ma näen ka mitmendat korda, ainuke selle saarepoole apteek ju) ütleb, et tema odavam pakett on lausa 9 s/kWh, mitte 19 ja isegi neid on veel, kellel kehtib vana kuuesendine pakett. Mardil on ka kaks lepingut, mõlemad olid börsihinnaga, aga ta läks universaal­teenuse peale üle. Vaatab, mis saab, sest börsiteenuse peale saab ju igal ajal tagasi minna. „Eks see ongi imelik, meil on ju endal võimekus tootmiseks olemas, aga müüme energiat börsile ja siis ostame sealt tagasi ja üldse võiks meil üks ühine hind olla eraisikutele.“

Energiafirma poole pealt

Inimestega rääkides tekib küsimusi juurde ja läbi pressiesindaja vastab Hiiu Lehele Eesti Energia Eesti turu juht Dajana Tiitsaar. Tema kirjutab, et hetkel on universaalteenus kõige soodsam lahendus. Samas, kui universaal­teenuse hind peaks tõusma, ei ole välistatud, et elektrimüüjad pakuvad tulevikus pikaajalisi elektripakette soodsama hinnaga. Universaalteenuse pakkumisest loobumiseks võib olla mitu põhjust. Osa börsipaketi kliente on seisu­kohal, et nad suudavad oma tarbimist piisavalt hästi juhtida, et börsihindadest võita ja osa kliente on oma elektrihinna pika­ajaliselt fikseerinud tänasele universaal­teenuse lõpphinnale sarnase hinnaga. Kuna universaal­teenuse hind võib pikas perspektiivis siiski mõnevõrra muutuda, on nemad otsustanud jääda oma pikaajalisele paketile truuks, selgitab Dajana Tiitsaar.

Universaal vaid neile, kes maksavad muidu rohkem

Energiamüüjad teevad universaalteenuse pakkumise ainult nendele klientidele, kelle tänane elektrihind on kõrgem universaalteenuse hinnast (Eesti Energia pakutav lõpphind on 19,24 s/kWh + kuutasu 1,99€). Kõik kliendid, kes on täna pikema­ajaliselt fikseerinud hinna soodsamalt, saavad südamerahus kokkulepitud hinnaga paketis edasi olla. Universaalteenuse puhul pole Tiitsaare sõnul ka ajatamist vaja, sest ööpäevaringselt rakendub sama tariif. Börsihinna järgi tarbimise ajatamine on vajalik vaid juhul, kui kasutatakse börsihinnaga elektripaketti, universaalteenuse puhul ei ole sellel mõtet.

Võrdne pakett

Uurin ka konkreetset juhtumit, kus tarbijale tuli ühe kuu eest üle 300 euro suurune arve ja saan vastuseks, et see klient kasutas tõenäoliselt elektri­paketti Võrdne. Võrdne pakett oli mõeldud kliendile, kes soovis oma igakuist elektriarvet sama suurena hoida ning mitte maksta talvel rohkem ja suvel vähem. Võrdse paketi puhul leiti igale kliendile personaalselt igakuise makse suurus, võttes arvesse kliendi kaheteistkümne kuu tarbimisprognoosi. See tähendab, et kui kliendi tarbimis­harjumused ja seadmed ei muutu, siis ka kliendi Võrdse paketi igakuine makse püsib sama. Kui kliendi tarbimine prognoositust ei erine, peaks lepinguperioodi lõpuks olema kliendi saldo nulli­lähedane. Lepingu lõppedes kontrolliti saldot (tegelik kulu versus tasutud igakuised võrdsed maksed) ja tehti sellele vastavalt tasaarveldus. Hetkel Võrdset paketti enam ei pakutagi. Võrdse paketi kasutajaid on Eesti Energia portfellist väga väike osa. Universaalteenuse korral kindlasti selliseid juhtumeid aset ei leia ja taolist tasaarveldust ei toimu.

Lõputult universaali pakkuda ei saa

Küsimuse peale, miks universaal­teenuse paketti ainult kolmeks aastaks ja seitsmeks kuuks pakutakse, kas peale seda saab põlevkivi otsa, vastab Tiitsaar, et riik saab elektri hinda reguleerida üksnes ajutiselt, mistõttu kehtestatakse universaalteenus 2026. aasta aprilli lõpuni. Kui riik universaalteenuse tähtaega sel ajal ei pikenda, siis lõpeb universaal­teenus 2026. aasta aprilli lõpus, misjärel peab tarbija valima endale uue paketi. Kui uurin, mida võis president Kaljulaid eelmisel nädalal meedias sõna võttes mõelda sellega, et elekter on hoopistükkis odav, soovitab Eesti Energia spetsialist mõistagi presidendi enda poole pöörduda. „Tõenäoliselt viitas ta sellele, et liiga soodsad elektrihinnad pole loonud taastuvenergia arendamiseks piisavalt soodsat investeerimiskeskkonda. Eesti inimese jaoks kõige soodsam elekter tuleb tuuleparkidest. Paraku ei ole tuuleparke veel piisavalt, kuid töö selle nimel käib iga päev. Aastatel 2022–2026 on Eesti Energial kavas investeerida ligi 2,5 miljardit eurot, millest enamik uute tuule- ja päikese­parkide ehitamisse kontserni koduturgudel.“

Kokkuhoiunipid päevakorral

Hea küll, ühte ajalehte rohkem küsimusi ei mahu, aga vastuste saamise peale hakkab rohkemgi kummitama mõte, kas kogu see asi ei saaks kuidagi lihtsam olla. Selge on ka see, et need ajad, mil elekter tuli maa seest ja maksis kopikaid ja seda võis mõõdutundetult tarbida, on jäädavalt möödas. Käina poes räägib Mart sellestki, kuidas nad koos oma 87aastase emaga otsustasid kahe sügavkülma asemel edaspidi ainult üht kasutada ja hakata toiduvarusid jälle soolama, marju kompotiks tegema jne. Teisteltki vastajatelt kuuleb, kuidas meil siin ikka veab, sest meil on puu­pliidid ja õuepealsed kaevud. Ilmselt tuleb hakata hiiumaalastelt teisigi elektrikokkuhoiunippe koguma ja kirja panema, sest muidu läheb tõesti jamaks.