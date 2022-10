Tahaks pooltäis klaasi

Rahvaloenduse andmed Hiiumaa kohta vast ühtegi üllatust ei toonud. Suures plaanis on arengud ja trendid teada. Paljud kindlasti mõtlevad, et pilt on pigem kehvapoolne.

Kuid alati on võimalus iga asja vaadata mitmeti ja esitada klassikaline küsimus – kas klaas on pooltühi või pooltäis? Keskmine vanus on muu Eestiga võrreldes küll kõrgem, ent viimase kümne aastaga pole vanuse kasvutempo enam nii kiire. Suuremates asulates on elanike arv kukkunud, mõnes paigas jällegi kasvanud.

Aga kõik ju tahaks, et klaas oleks pigem täis.

Eestis on omavalitsustel üsna vähe hoobasid kohaliku elu parandamiseks ja elanikkonna suurendamiseks. Väga palju sõltutakse sellest, mida otsustatakse Toompeal. Paraku kipuvad sealt tulevad käsulauad lööma kaugematele piirkondadele (näiteks Hiiumaale) pigem allapoole vööd. Olgu selleks siis praamipileti hinnatõus või õpetajate palga tõstmine, millele tuleb aga vallal ohtralt lisaraha leida. Selle arvelt jääb jällegi midagi tegemata. Samamoodi nagu kalli laevapileti pärast jääb nii mõnelgi inimesel Hiiumaale sõitmata.

Seda kõike tehakse tingimustes, kus elukallidus taevasse tõuseb. Mida väiksem, kaugem ja eraldatum omavalitsus, seda valusamini pihta saab. Hiljuti tunnistas mulle üks provintsist pealinna otsustamise juurde pääsenud poliitik, et teda hämmastas kõige rohkem see, kui selgelt joonistub Tallinnas välja kaks Eestit: Harjumaa ja siis need teised kohad. Suurt pilti ei ole. „Küll nad (omavalitsused) hakkama saavad,“ kõlavat üldine arusaam.

Ja niikaua, kui ei hakata suurt pilti nägema, pole rahvaloendusest oodata ka tulemusi, mil klaas tunduks kõigile pigem täis olevat.

RAUL VINNI