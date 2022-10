Saartevahelist liiklust tuleb tihendada

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ja Saaremaa valla­vanem Mikk Tuisk saatsid transpordiametile ühispöördumise, et tihendada praami­liiklust Sõru–Triigi liinil.

Septembrist aprillini on teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti päevas vaid üks väljumine kummastki sadamast: hommikul Sõrult, õhtul Triigist. Hergo Tasuja ütles, et olukord on väga ebaõiglane saarlaste suhtes, kel on seetõttu keeruline Hiiumaad külastada.

Transpordiametile saadetud pöördumises seisab, et vallavanemad peavad vajalikuks aastaringselt minimaalselt kaks väljumist kummastki sadamast. Südasuvel kasvab reiside arv lühikese perioodi jooksul neljani, kuid statistika näitab, et sõitjaid oleks ka viiel.

Pöördumises tõdetakse, et Hiiumaa ja Saaremaa on iga aastaga järjest tihedamalt seotud toime- ja majandusruum.