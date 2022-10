Saarte Karikal jagus võidurõõmu mõlemale saarele

Möödunud nädalavahetusel Nurstes peetud hooaja Saarte Karika finaal­võistlusel motokrossis kogusid võidupunkte nii saarlased kui hiidlased.Iga klass tegi kaks võistlussõitu, kokku oli kaheksa võistlusklassi.50 PW/MINI klassi esikoha jättis Hiiumaale Kristian Kivisaar. Samuti tõi sarjavõidu koju 50cc klassis hiidlane Gregor Sau. 85cc klassis tõi võidu Hiiumaale Peeter Eerik Ratnik ning sama edukas oli Kristofer Tootmaa.Ka naiste klassis võidutsesid hiidlased, esimeseks tuli Mirell Tarvis.OPEN sarja üldvõidu üle said hiidlased rõõmustada tänu Ragnar Valdsteini tublile sõidule.125cc üldvõit aga läks naaber­saarele, Saaremaale. Saarlaste eest Open-klassi võistluse viienda etapi kinni pannud Eesti tipptasemel moto­sõitja Henri Haramaa ütles Hiiu Lehele, et hooaeg tervikuna on tal hästi läinud.“Sel aastal võistlesin vähem ja keskendusin noorte treenimisele,” selgitas ta. “Aga et selline kodusari tehti, siis mõtlesin, et tulen ka kaasa. Esimene etapp küll jäi vahele, aga järgnevad käisin kohal ja kokku­võttes tunne äge ja hea, et saarte peal ka midagi korraldatakse.”Nurste krossiraja kohta ütles Haramaa, et võistluspäeval oli kõik väga super: “Selline tehniline rada – siit saab häid sõite arendada, kui siin trenni teha.”Hea rada Nurstes tõi augusti alguses Hiiumaale ka Eesti Noorte motokrossi Karikavõistluste neljanda etapi. MTÜ Hiiumaa Motoharidus juhatuse liige Jaanika Kütttim ütles, et meie rada hinnati väga heaks: “Meil on kastmisvõimalus, varju­alune ja kui ilm on hea, on kõik super.”Ühingul on ka plaan raja edasiarenduseks valmis ning Hiiumaa valla kaasavasse eelarvesse esitati taotlus elektrooniliseks ajavõtusüsteemi ostuks. Veel on soov välja ehitada püramiid, millelt võistlusi paremini jälgida saaks.Ida-Saare Motoklubi ja Hiiumaa Moto­haridus otsustasid koos korraldada esimene Saarte Karikas motokrossis. Viieetapiline võistlus on nüüdseks seljataga ning ollakse rikkamad nii kogemuste kui elamuste mõttes. Kogunenud on ka indu võistluse jätkamiseks järgmisel aastal.Ida-Saare Motokubi juhatuse liige Raul Koppel ütles Hiiu Lehele, et tema teada ei ole taolist võistlust varem peetud, vähemalt mitte sarivõistlusena. Idee ise sündis eelmise hooaja ühisel lõpusündmusel. Raul Koppel ütles, et ka neil Saaremaal on motokrossis olnud vahepeal vaiksem aeg, vähem huvi selle ala vastu. Küll on Saaremaal krossiradasid rohkem, viis. Ida-Saare motoklubi käes on Tumala krossirada Orissaare lähedal.Hiidlastel on vastu panna vaid üks krossirada Nurstes ja seda tänu Valeri Gramakovskile, kes raja n-ö üles äratas ja motopisiku Hiiu saarele tõi.Võrreldes esimese etapi ja selle etapiga on korraldajate sõnul areng olnud väga suur. “Kõik on nii palju kiiremaks läinud, eriti väikesed, juurde on tulnud julgust,” rääkis Jaanika Küttim.Võistlust alustades ei olnudki tema sõnul eesmärgiks hiidlaste-saarlaste vahelist võistlust pidada, vaid saada lapsed rajale ning pakkuda neile tegevust ja võistluskogemusi.Nüüdseks on lisandunud uusi võistlejaid, tulnud uusi lapsi treeningutesse ja see on krossisõiduga seotud kogukonda kasvatanud.Jaanika Küttim ja Henri Haramaa julgustavad noori motokrossiga tegelema ja esialgu vähemalt võistlusi vaatama ning kaasa elama, sest motokross on huvitav spordiala.