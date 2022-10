Rõõm ja mure korraga

Raske on mitte pisut rõõmustada selle üle, et lausa kolmes lasteaias Hiiumaal pole kohti. See tähendab, et Hiiumaa ei ole „pommiauk“. Peaaegu uhkeks teeb see mõte. Valla jaoks on see ju ainult hea uudis – siht suuremast elanike arvust hakkab teoks saama.

Nüüd tuleb aga kiirelt tegutseda, et see peost ei libiseks.

Hiiu Leht teab vähemalt üht lapsevanemat, kes oma saarele tagasi kolimise mõtte pausile pani, kui kuulis, et ta ei saakski Kärdlasse lasteaiakohta. Ja teist, kes juba elab siin, kuid peaks kotid uuesti kokku pakkima, kui pojale kodulähedast lasteaiavõimalust ei leia.

Esimese sammu on vald teinud – määrus, mis ei luba käia teises lasteaias samal ajal, kui ühes kohta ootad, on saadetud muutmisele. 2024. aastaks loodetakse valmis saada ka uus ja suurem Kärdla lasteaed. See lahendab probleemi võibolla Kärdla jaoks, aga mis mujal saab? Väikestes lasteaedades, kus ei saa rohkem rühmi avada lihtsalt sellepärast, et sein tuleb ette? Mida teevad lapsed ja lapse­vanemad, kelle jaoks Kärdla jääb kaugele ja edasi-tagasi sõidutamine pole võimalik?

See tuleks välja mõelda nüüd ja kohe.

PIRET EESMAA