Roheelekter vajab salvestusvõimekust

Peep Lillemägi

Oktoobri alguses, laupäeva lõuna paiku, mil paljudel hiidlastel juba saunad küdesid, läks Paope külas vool ära. Tuul vähe puhus, kuid Hiiumaa mõõtkaval hinnates oli asi tormist veel kaugel. Elektrikatkestus ajendas taas uurima, kuidas Hiiumaal on lood elektrivarustusega. Kui kindel saab olla, et kodud soojad ja valged talvelgi ning ettevõtetes saavad seadmed ja masinad töötada.

2020. aastal vallavolikogu poolt vastu võetud Hiiumaa energia- ja kliimakava tõdeb, et elektrivarustus Hiiumaal tagatakse praegu merealuste kaablite kaudu Saaremaalt. Merealuste kaablite rikete tõttu, elektriülekandeliinide või mastide purunemise tõttu, võib Hiiumaa jääda tundideks või päevadeks elektrita.

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ütles võrguettevõtte Hiiumaa plaanidest rääkides esimese asjana, et statistika kinnitab: Hiiumaa elektrivõrk on rikete arvu vaadates kõige töö­kindlam terves Eestis. Härm tunneb saare olusid hästi, lõi ka Hiiumaa arengukava energeetika­osa koostamisel kaasa ning pole mingit põhjust tema sõnades kahelda.

Mihkel Härmi sõnul on Elektrilevi üks suur investeeringuplaan Hiiumaa uus merekaabel maksumusega ca 5 miljonit eurot. Kaabel peaks valmima hiljemalt viie aasta pärast. Kaugemas tulevikus on plaanis ka Hiiumaa elektrivõrgu osaline üleviimine 110 kV pingele.

Päikest palju, akusid mitte

Hiiumaa lääneosa on Eesti kõige päikselisem piirkond. See viib mõtte päikeseelektrile. Päikesepaneelid võib ju panna, nagu Euroopa Liidu rohepöörde kuulutajad tungivalt soovitavad, kuid võrku müümise võimaluseta tuleb neile lisada ka salvestavad akud, et oma toodetud elektrit saaks tarbida siis, kui päikest ei paista. Päris mitmel kuul aastas ainult päikeseenergiaga välja ei veagi.

Mihkel Härm: „Hetkel tegeleb Elektri­levi aktiivselt paindlikkusteenuse hanke ettevalmistamisega. See on võtnud oodatust natukene kauem aega, sest tegemist on esmakordse taolise hankega Eestis. Oleme hankimas 4 MW tarbimise või tootmise juhtimist (sh võib tegemist olla akuga). Eesmärk on hange lähinädalatel välja kuulutada, seejärel pakkujatega läbi rääkida ja kui see on tehniliselt võimalik, siis juba järgmisel suvel paindlikkus­teenust Hiiumaal rakendada. Selle hanke edu korral saame lahendada Hiiumaa võrgu kõige suurema kitsaskoha – mikrotootjate võrku liitmise võimekuse puudumise.“

Tuulepark = uued kaablid?

„Kindlasti ei räägiks me praegu Hiiumaal taastuvenergia võrku müügiga seotud probleemidest, kui Loode-Eesti meretuulepargi arendus oleks algselt planeeritud tempos jätkunud,“ ütles Toomas Saal, kes Kiduspel oma talus päikeseelektrit tootva pargi rajas üle kümne aasta tagasi. „Olin esimene Eestis, kes tegi võrgumüügilepingu ja seetõttu aitasin sellega omalt poolt taolise lepingu vormi väljatöötamisele kaasa. Võrk on üks võimalusi toodetava energia ülejäägi salvestamiseks,“ lisas ta rõhutades, et toodab energiat esmalt ikka oma majapidamise tarbeks.

„Tuulepargi arendustega on saarlased nüüdseks kiiresti edasi liikunud ja kuna tundub tõenäoline, et seal meretuule­pargid varem valmivad, näib tõenäolisena seegi, et ühenduste osas jääb Hiiumaa lõunapoolt tulevatest kaablitest sõltuvaks,“ jätkas mees.

Vesinikuga tuleb oodata

Suured salvestusvõimsused näiteks vesiniku baasil on emeriitprofessor Saali arvamusel praegu rohkem arendus­järgus prototüübid kui kõigile kättesaadavad ja kasutatavad lahendused. „Hiiumaa vajaks kindlasti energa salvestamise võimekust. Muuhulgas on energiasõltumatusel väga selge kaitse­aspekt,“ lausus ta.

Tulundusühistu Energiaühistu juhatuse esimees Märt Helmja on üle Eesti koondanud hulga taastuvenergia tootmisest huvitatud inimesi. Ühistu esimesest, peatselt Kärdlas valmivast päikese­pargist on kirjutanud ka Hiiu Leht. Eelmisel nädalal arutas ühistu esimees Hiiumaa spordikeskuse juhi Martin Lauriga võimalust Kärdla uue spordi­hoone katusele projekteeritud päikese­park valmis ehitada. „Energiaühistu kaudu saaksid tulevases kogukonna päikeseelektri pargis soovi korral osaleda kõik hiidlased. Spordikeskus kasutaks kohe ära osa toodetud elektrist, ülejäägi saaks kasutusele võtta kõrvalasuv haigla­hoone või siis lähiaastatel Elektrilevi poolt pakutava lisaliitumisvõimaluse kaudu võrku müüa,“ lausus Helmja.

Artikli algul nimetatud katkestusest Paopel suurt kahju ei sündinud, oktoobri alguse õhtud veel seitsmeni valged ja saunamineku ajaks oli elekter tagasi. Selleks, et Hiiumaa elektriga varustamine tulevikuski tõrgeteta tagada, on aga tarvis plaane, otsuseid, investeeringuid ja tegevusi.

Huvitav fakt:

2018. aastal tarbiti Hiiumaal 49 876 MWh elektrienergiat. Elektri­võrguga liitunud taastuvenergia tootjaid, sh mikrotootjaid, oli Hiiumaal 56, tootmisvõimsusega kokku 1,96 MW. Samal aastal müüdi võrku 1855 MWh taastuvelektrit.

Allikas: Hiiumaa energia- ja kliimakava

Üllar Laid,

Hiiumaa abivallavanem:

“Hiiumaa varustuskindlus on hea, aga olukorras, kus elektrienergia olemasolu on igapäevaselt järjest olulisem ja meeles hiljutised sündmused Läänemere põhjas paiknevate gaasi­torudega, ei tundu kaabliühendus Soela väina põhjas just lõplikult turvaline.

Sellel suvel hindasime ühe energiaettevõtte esindajaga, et Hiiumaa täielikuks taastuvenergiaga varustamiseks vajaksime tänase tarbimise juures päikeseparki, mille pindala on 65 hektarit. Selline maa-ala leidub Pihlasoo rabas. Samas on ka alajaam. Kümne aasta perspektiivis lahenevad vahest ka energia­salvestuse probleemid ära, et Hiiumaa energia­sõltumatus tagada.

Maakonna üldplaneeringus, mis praegu menetluses, soovime taastuv­energia tootmiseks mõeldud alad määratleda ja siin on kõik ettepanekud ning arvamused oodatud.”