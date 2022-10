Riik tekitas parvlaevafirmale konkurentsieelise

Loobudes suursaarte vahel sõitvate parvlaevade väljaostust riik sisuliselt kaotas konkurentsi 2026. aastal algavale uue lepinguperioodi hankele. Selle otsuse kõige kallim hind võib olla laevapileti hinna kasv reisija jaoks.

Aastaks 2017 olid Hiiumaa, Muhu ja mandri vahelistele liinidele jõudnud neli uut parvlaeva: Leiger, Tiiu, Tõll ja Piret. Laevade omanikuks on toonase hanke võitnud riigi enamusosalusega äriühingu Tallinna Sadam tütarfirma TS Laevad.

Roheline riik

Kümneks aastaks tehtud hange näeb ette, et riigil on võimalus laevade omanikult 2026. aastal algavaks uueks lepingu­perioodiks alused välja osta, makstes igaühe eest 26,6 miljonit eurot ehk kokku 106,4 miljonit. Variandiks oli ka laevade osaline väljaost.

Avalikku liinivedu seirab Riigi­kontroll, kes juba oma 2019. aasta auditis märkis, et tagasiostu otsus tuleks teha hiljemalt 2022. aasta septembri lõpus. Pea­kontrolör Märt Loite rõhutab, et tagasiostu otsus peaks sõltuma reisijateveo teenuse hinnast riigile ning eeldatavasti majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) seda ka põhjalikult analüüsis.

Septembri lõpus tegigi valitsus majandus-ja taristuminister Riina Sikkuti ettepanekul otsuse laevade väljaostu­võimalust mitte kasutada. Laias laastus oli selgitus see, et laevade ostmine on riigile kallis ja tülikas.

Kõige suurem otsustuskoht, miks riik laevu välja ei ostnud, on seotud rohepöördega. Eesti on võtnud endale Euroopa Komisjoni kliimameetme paketis „Eesmärk 55“ suured eesmärgid vähendada kasvuhoonegaase.

„Parvlaevad peavad maksimaalselt panustama, et Eestile pandud eesmärk saaks täidetud,“ kinnitab MKM mere­majanduse asekantsler Kaupo Läänerand. Riik ei saa endale juba hea kuvandi mõttes lubada, et nende omandis olevad laevad pole võimalikult rohelised, vaid janunevad fossiilkütuste järgi.

Just seda võetud eesmärki silmas pidades kavatseb riik tulevikus ehitada viis uut laeva, mille tehnoloogia oleks võimalikult keskkonnasäästlik. Esimene laev peaks valmima 2026. aastal, üle­jäänud neli ülejärgmiseks hankeperioodiks aastatel 2031–2041.

Kuid seni tuleks rohe-eesmärgi täitmiseks praegu käigus olevad laevad ümber ehitada. Seda vaatamata sellele, et praegusel kujul laevade käigus­hoidmise eest makstav CO2 tasu oleks palju odavam kui aluste ümberehitamine.

Ümberehituse puhul peaks riik maksma laevade väljaostuhinnale lisaks rohkem kui 50 miljonit eurot, seal­juures saavutamata samasugust tõhususe taset, mida oodatakse uutelt laevadelt. Samuti võtab laevade ümberehitamine aega ning selleks ajaks tuleks liinile tuua asenduslaevad.

Laevade omanikuks saav TS Laevad peab samamoodi maksma CO2 tasusid, kuid kuvandi mõttes pole laevade ümber­ehitamisega tuli takus ning oodatakse pigem võimalust Euroopast rahastust saada. Näiteks Muhumaa liini laevade elektriliseks ehitamiseks oli

4,5 miljonit Euroopa raha koos firma omapoolse 3 miljoniga juba tegelikult olemas, kuid riigipoolne väljaostu otsusega venitamine ei võimaldanud seda kasutada.

Hiiumaa liinil on ümberehitamiseks vajalikud summad kordades suuremad. Aasta tagasi ütles ettevõtte juhatuse liige ja laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro, et Leiger ja Tiiu tuleks viia vesiniku- või hübriidlahendusele. Vesiniku kasutamiseks tuleks laevad ümber ehitada 15 miljoni euro eest, milleks saaks samuti eurotoetust, kuid Eesti seadusandlus ei ole veel taolise lahenduse jaoks valmis.

TS Laevade juhatuse liige Indrek Randveer ütleb diplomaatiliselt, et laevade uuendamisega küll tegeletakse, kuid alles siis, kui see on majanduslikult mõistlik ja reisijate ootustele vastav.

Lisaks neljale laevale valmistab riik juba ette viienda laeva ehitamist, mis peaks olema justkui katse-eksemplar tulevaste laevade jaoks. Uus laev antakse kasutada sellele, kes 2026. aasta hanke võidab. Ehk siis suure tõenäosusega just TS Laevad.

Võitja juba teada

Ühelt poolt oleks justkui arusaadav, miks riik laevu endale ei tahtnud, kuid teisalt tekitab see küsimuse, miks anti välja­ostust loobumisega eelis ühele kindlale ettevõttele. Juhul, kui oleks tehtud hange ilma laevadeta, vaid opereerimise peale, oleks ilmselt pakkujaid olnud rohkem. Eestiski leidub ettevõtteid, kellel laevade mehitamise ja teenindamise oskused olemas, olgu näitena kasvõi Tallink.

„Ehk nad siis (MKM – R.V) hindasid, millised on riskid, et teisi pakkujaid peale praeguse parvlaevade omaniku ei tule ning kuidas võib konkurentsi puudumine mõjutada reisijateveo teenuse hinda,“ viitab ka peakontrolör Märt Loite võimalusele, et riik lõi oma otsusega olukorra, kus ainus pakkuja hankel võib hakata hinda dikteerima.

Kõik sõltub tingimustest

Ei ministeerium ega TS Laevad ei välista, et 2026. aasta hankele tuleb pakkuma ka mõni teine ettevõte, kellel on just vajalikud laevad olemas.

„Täna ei saa väita, et ühtegi teist pakkujat ei tule,“ ütleb asekantsler

Läänerand ja kinnitab, et Transpordiamet teeb juba ennetavalt tööd selle nimel, et pakkujaid tekiks rohkem. Euroopa Liidu teatajas avaldati hanke kohta esialgne info juba jaanuaris.

Indrek Randveer usub, et tõenäosus teiste pakkujate tulekuks on olemas, aga kõik sõltub hanke tingimustest.

Olemas on ka võimalus, et TS Laevad ei tulegi hankele, kui tingimused neile ei sobi. Päeval, mil Riina Sikkut laevade väljaostust loobumisest teatas, ütles Randveer, kuidas otsus on ettevõtte vaatest hea ning annab võimaluse osaleda hangetel nii Eestis kui väljaspool Eestit. „TS Laevade hangetel osalemine sõltub nende tingimustest, seda nii Eestis kui ka väljaspool,“ kinnitab Randveer ka Hiiu Lehele.

Prioriteet on tema sõnul kindlasti järgmise perioodi liiniveo hange Eestis ja selle võitmine. „Eestis on meil piisav opereerimiskogemus, väljatöötatud teenused ja teadmine reisijate ootusest teenuse osas,“ selgitab ta, lisades, et see kõik saab teoks mõistlike hanke­tingimuste korral.

Risk, et vaid ühe pakkujaga hankel saab opereerimise hind olema kõrgem, on suur. Sellest arusaamiseks ei pea olema majandusteadlane. Põhiküsimus ongi, et kes selle hinnatõusu kinni maksab. Asekantsler Läänerand rõhutab, et riik maksab juba praegu dotatsiooni reisijatele mõistliku hinnaga pileti võimaldamiseks ja teeb seda ka tulevikus. Dotatsiooni võimalik suurenemine sõltub tema sõnul jällegi hanke tulemustest, kütusehinnast ning riigieelarve võimalustest.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja kinnitab, et ĺaevapileti hinna tõusuks enam ruumi ei ole. Seda eriti valguses, kus eelmise majandus- ja taristuministri Taavi Aasa juhtimisel tõsteti lõppenud talvel suursaartega kooskõlastamata ja kiirustades piletihindu. „Pigem peaks riigi tasandilt tegema otsuse, et laevaühendus on maanteepikendus ning hind vastaks sellele,“ teeb Tasuja ettepaneku ja nendib, et täna on laevapileti hind vähemalt Hiiumaa elanikele umbes selles suurusjärgus.

„Ja sellisena tuleks seda hoida,“ rõhutab Hiiumaa vallavanem.

Riigiabi oht on olemas

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul on võimalik riigiabi risk olemas nii laevade väljaostul, kui ka sellest loobumisel. Riigiabi on igasugune eelis, mida antakse riigi vahenditest ettevõtjale ja mis kasvõi potentsiaalselt võib moonutada konkurentsi ning kaubandust Euroopa Liidus.

Ministeeriumi meremajanduse asekantsleri Kaupo Lääneranna sõnul tekib riigiabi risk hangete puhul siis, kui hanketingimused on koostatud selliselt, et pakkumuse saab esitada vaid üks pakkuja.

Riskide maandusena peetakse tema sõnul hankes esitatavate keskkonnatingimuste osas riigihangete seaduses sätestatud piirides avatud arutelu võimalike pakkujatega ehk tehakse turu-uuring.

Laevade väljaostu puhul selgus Transpordiameti poolt tellitud õigus­analüüsist, et väljaostuoptsioon kehtivas lepingus kokkulepitud hindade juures oleks endast suure tõenäosusega kujutanud riigiabi, kuid see ei oleks takistanud väljaostu.